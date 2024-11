Stürmerliste des FC Bayern enthüllt

IMAGO/motivio

Benjamin Sesko und Loïs Openda sollen beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Der Vertrag von Harry Kane beim FC Bayern ist zwar noch bis 2027 datiert. Im Hintergrund suchen die Münchner aber wohl schon einen geeigneten Nachfolger.

Wie die "Sport Bild" berichtet, analysieren die Verantwortlichen des FC Bayern den Stürmermarkt bereits ganz genau. Die Suche nach einem Erben von Harry Kane habe bereits begonnen.

Mit den beiden RB-Leipzig Stars Benjamin Sesko und Loïs Openda sowie Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt und Viktor Gyökeres vom portugiesischen Topklub Sporting nennt das Blatt gleich vier Kandidaten.

Der FC Bayern beobachte Sesko und Openda ganz genau, heißt es. Der Slowene stand schon vor seinem Wechsel von RB Salzburg zu RB Leipzig auf dem Zettel des deutschen Rekordmeisters.

Auch für 2026 könne Sesko wieder ein Thema in München werden. Als Ablöse werden 70 Millionen Euro genannt. Der Vertrag des 21-Jährigen, der in dieser Saison auf sieben Tore und drei Vorlagen in 14 Spielen kommt, ist noch bis 2029 datiert.

Openda ist vertraglich noch bis 2028 an RB Leipzig gebunden. Für 80 Millionen Euro könne er den Bundesligisten 2026 verlassen. Die bisherige Saisonbilanz des belgischen Nationalspielers: sechs Treffer und vier Assists in 14 Pflichtspielen.

Als derzeit heißester Kandidat für die Kane-Nachfolge gilt wohl Omar Marmoush. Der SGE-Star wurde bereits von mehreren Medien mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

"Sport Bild" zufolge kommen für die Ägypter nur zwei Optionen infrage: Die Premier League oder der FC Bayern.

In der aktuellen Saison stehen bei Marmoush bereits zwölf Tore und neun Vorlagen in 14 Spielen zu Buche. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Eintracht Frankfurt ist noch bis 2027 datiert. Als Ablöse werden 40 bis 50 Millionen Euro gehandelt.

Weiterer Kandidat beim FC Bayern sei Viktor Gyökeres. Der Sporting-Shootingstar soll allerdings auch bei Manchester United und dem FC Barcelona hoch im Kurs stehen.

Der schwedische Nationalspieler überzeugt in dieser Saison mit 23 Treffern und vier Assists in 17 Pflichtspielen. Beim jüngsten 4:1-Sieg gegen Manchester City in der Champions League erzielte der 26-Jährige einen Dreierpack.

Als Ablöse für Gyökeres werden 100 Millionen Euro gehandelt. Der Vertrag des 26-Jährigen in Portugal ist noch bis 2028 datiert.