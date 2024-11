Meisterplan von RB Leipzig durchgesickert

IMAGO/motivio

Lois Openda und Xavi Simons sollen RB Leipzig zum Meisterschaftsanwärter machen

Mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp hat RB Leipzig ein klares Statement gesetzt: Der Fußball-Bundesligist plant nachhaltig - und will deshalb über kurz oder lang auch um die Meisterschaft spielen. Ein Bericht enthüllt jetzt die Transferstrategie der Rot-Weißen.

Auch im Sommer 2024 trennte sich RB Leipzig von mehreren Leistungsträgern. Mittelfeld-Ass Dani Olmo zog es als frischgebackenen Europameister für 55 Millionen Euro zum FC Barcelona, Abwehrmann Mohamed Simakan wechselte für 35 Millionen Euro zum Al-Nassr FC in die Saudi Pro League.

Schon 2023 hatten die Verkäufe von Josko Gvardiol (ging für 90 Millionen Euro zu Manchester City), Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool) und Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) dem Fußball-Bundesligisten beachtliche Gewinne eingebracht - ihn aber auch sportlich geschwächt.

Die Verpflichtung von Jürgen Klopp, der ab 1. Januar 2025 Global Head of Soccer bei Red Bull wird, könnte allerdings zu einem Umdenken in der Leipziger Transferstrategie führen. Der Bundesligist ist der größte Klub in der Reihe des Brausekonzerns - und plant nun den Angriff auf die Meisterschale. Auch in der Champions League soll Leipzig mittelfristig in die Top-Riege stoßen.

RB Leipzig: Meisterplan soll Openda und Co. zum Bleiben bewegen

Für diese ehrgeizigen Ziele strebt Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff nach Informationen von "Sport Bild" an, im Winter sowie im kommenden Sommer keinen Leistungsträger abzugeben.

Die Entscheidung sei aus der "internen Erkenntnis" gereift, dass ein "neuerlicher großer Umbruch" dem Klub erschweren würde, dem "nächsten - vielleicht letzten - Schritt" zu gehen, berichtete das Fachmagazin.

Wie aus dem Bericht außerdem hervorging, hat Leipzig auch schon Pläne ausgeheckt, um seine Top-Stars über den kommenden Sommer hinaus halten zu können. Für den zurzeit verletzten Spielmacher Xavi, der aktuell von Paris Saint-Germain ausgeliehen ist, wäre demnach etwa "denkbar", dass die Rot-Weißen eine hohe Sofortrate von 50 bis 60 Millionen an PSG überweisen und eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung vereinbaren.

Bei Abwehrjuwel Castello Lukeba und bei den Stürmerstars Lois Openda und Benjamin Sesko hofft Leipzig dem Bericht zufolge darauf, dass die neuen Titelabsichten die Spieler - deren Verträge hohe Ausstiegsklauseln enthalten - zum Bleiben bewegen. Kapitän Willi Orban, Torwart Peter Gulacsi, David Raum und Xaver Schlager sollen derweil zum "Gerüst für den Titel-Angriff" gehören, hieß es weiter.