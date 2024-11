Nach fünf Pleiten: Kehl spricht schon von "Auswärtsfluch"

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl blickt auf das Auswärtsspiel in Mainz

Borussia Dortmund weist in der bisherigen Saison einen eklatanten Unterschied zwischen seinen Heim- und Auswärtsspielen auf. Während im eigenen Signal Iduna Park bis dato alle sieben Partien gewonnen wurden, setzte es auswärts bereits satte fünf Pleiten. Selbst BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl spricht schon von einem "Auswärtsfluch".

Siebenmal trat Borussia Dortmund bislang in den drei Wettbewerben auf fremdem Geläuf an. Fünfmal setzte es dabei eine Niederlage, so gingen unter anderem die letzten drei Bundesliga-Auswärtsspiele in Stuttgart (1:5), Berlin (1:2) und Augsburg (1:2) verloren.

Am kommenden Samstag soll der Bock beim 1. FSV Mainz 05 (Anstoß 15:30 Uhr) endlich umgestoßen werden, wie auch Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte.

"Ich hätte Lust, am Samstag natürlich wieder ein Heimspiel zu bestreiten, weil unsere Bilanz zu Hause sehr gut ist. Aber ich habe ehrlich gesagt auch Lust, nach Mainz zu fahren, um diesen Auswärtsfluch, den wir in dieser Saison mit uns tragen, zu beenden", meinte der Ex-Nationalspieler nach dem Heimsieg in der Champions League gegen Sturm Graz (1:0) am Dienstagabend.

"Es ist an der Zeit, am Samstag einen Auswärtssieg zu landen", fügte der BVB-Macher hinzu.

BVB trägt Mainz-Laster mit sich herum

Neben der Auswärtsmisere will Borussia Dortmund am zehnten Bundesliga-Spiel noch ein weiteres Laster ad acta legen: Die Schwarz-Gelben warten mittlerweile schon seit drei Bundesliga-Spielen gegen Mainz 05 auf einen Sieg.

Unvergessen bleibt in diesem Zusammenhang das 2:2-Unentschieden am 27. Mai 2023, durch das Borussia Dortmund in der vorletzten Saison die schon sicher geglaubte Meisterschaft am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse noch verspielte.

In der vergangenen Spielzeit blieb der BVB dann ebenfalls ohne Sieg gegen die Rheinhessen. Nach dem 1:1-Remis am 16. Spieltag setzte es am 33. Spieltag in der Rückrunde eine krachende 0:3-Pleite beim letzten Dortmunder Gastspiel bei den 05ern.