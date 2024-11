Inter-Star angeblich im Visier von FC Bayern und ManCity

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Angeblich baggert der FC Bayern erneut an Hakan Calhanoglu (l.)

Einst kickte Hakan Calhanoglu für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga. Mittlerweile ist der türkische Nationalspieler bei Inter Mailand in der Serie A heimisch geworden. Nun machen erneut Gerüchte die Runde, nach denen der Mittelfeldspieler nach Deutschland zurückkehren könnte. Neben Manchester City soll der FC Bayern Interesse an dem Freistoßspezialisten zeigen.

Bereits im Sommer war über einen Wechsel von Hakan Calhanoglu zum FC Bayern spekuliert worden. Der türkische Nationalspieler beendete die Transfer-Gerüchte allerdings mit einem klaren Bekenntnis zu Inter Mailand.

Dennoch sollen die Entscheider des deutschen Rekordmeisters weiter Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers zeigen, der beim italienischen Meister noch bis 2027 unter Vertrag steht. Dem Online-Portal "CaughtOffside" zufolge macht man sich an der Säbener Straße Gedanken um einen Calhanoglu-Transfer im kommenden Sommer.

Zahlt der FC Bayern 45 Millionen Euro für Calhanoglu?

Demnach sei Inter bereit, den 30-Jährigen ziehen zu lassen, wenn ein Klub mindestens 45 Millionen Euro auf den Tisch legt. Neben dem FC Bayern soll auch Manchester City Interesse an dem gebürtigen Mannheimer bekundet haben. Beim englischen Meister wird der ehemalige HSV-Profi als potentieller Ersatz für Rodri gesehen.

Bis zum Sommer 2017 schnürte Calhanoglu die Fußball-Schuhe in Deutschland, wo er als Profi für den Karlsruher SC, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv war, ehe die AC Mailand den in Mannheim geborenen türkischen Nationalspieler in die italienische Serie A lockte. 2021 wechselte Calhanoglu schließlich zu Inter Mailand und gewann erstmals eine nationale Meisterschaft.

Auch in dieser Spielzeit gehört der 94-fache Nationalspieler zum Stammpersonal der Nerrazzurri. Bislang kam der Deutsch-Türke in elf Pflichtspielen in Liga und Champions League zum Einsatz. Dort gelangen ihm drei Treffer.