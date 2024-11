Spektakuläres Tauschgeschäft zwischen dem BVB und Barca?

IMAGO/Noah Wedel

BVB-Angreifer Karim Adeyemi soll beim FC Barcelona auf dem Zettel stehen

Bei Borussia Dortmund und dem FC Barcelona könnte sich ein spektakuläres Tauschgeschäft anbahnen. BVB-Angreifer Karim Adeyemi und Barcas spanischer Nationalspieler Ferran Torres sollen Teil des Deals sein.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, will der FC Barcelona Karim Adeyemi im kommenden Sommer unbedingt verpflichten. Trainer Hansi Flick, unter dem der BVB-Youngster einst vier A-Länderspiele bestritt, sei großer Fan des 22-Jährigen.

Allerdings rufe der BVB 50 Millionen Euro für Adeyemi auf. Um den Preis zu drücken, wollen die Katalanen den Dortmundern dem Bericht zufolge Ferran Torres als Tauschobjekt anbieten. Konkurrenz bei Adeyemi drohe Barca vom FC Liverpool, heißt es weiter.

Vertraglich ist der U21-Nationalspieler noch bis 2027 an Borussia Dortmund gebunden. Um Adeyemi gibt es immer wieder Abschiedsgerüchte. Neben Barca und Liverpool wurde bereits Real Madrid, dem FC Chelsea, dem FC Arsenal, Manchester United oder Atlético Madrid Interesse nachgesagt.

Adeyemi hatte in Dortmund einen starken Saisonstart hingelegt. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen in den ersten acht Partien, ehe ihn eine Muskelverletzung ausbremste.

Torres auch bei Bayer Leverkusen gehandelt

Der Vertrag von Ferran Torres beim FC Barcelona ist ebenfalls noch bis 2027 datiert. Unter Hansi Flick hat der spanische Nationalspieler seinen zuvor unumstrittenen Stammplatz verloren.

In der aktuellen Saison stand der 24-Jährige fünf Mal in der Liga in der Startelf. In der Champions League steht ein Einsatz von Beginn an zu Buche. In insgesamt zehn Pflichtspielen erzielte Torres ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Aktuell fällt er mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Der Flügelstürmer wurde zuletzt auch bei Bayer Leverkusen gehandelt. Laut der katalanische Online-Zeitung "El Nacional" will der deutsche Meister den Spanier schon im Januar in die Bundesliga locken.

Demnach soll vor allem Werkself-Trainer Xabi Alonso einen Deal forcieren, da er in Torres einen Spieler ausgemacht haben soll, der Bayer noch einmal einen Qualitätsschub verpassen könnte.