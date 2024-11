Bericht: Davies erhält "finales Angebot" vom FC Bayern

IMAGO/Ulrik Pedersen

Alphonso Davies steht beim FC Bayern nur noch bis Sommer unter Vertrag

Bei der Personalie Alphonso Davies ist weiterhin unklar, wie es weitergeht. Der FC Bayern würde das Arbeitspapier des Kanadiers gerne verlängern, allerdings zu angepassten Konditionen. Mit Manchester United, Real Madrid und neuerdings auch dem FC Barcelona hoffen derweil auch drei Top-Klubs auf einen ablösefreien Transfer-Coup. Daher wagen die Münchner offenbar einen letzten Vorstoß bei den Linksfuß.

Alphonso Davies steht beim FC Bayern nur noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit unter Vertrag. Seit Monaten befinden sich beide Seiten im Austausch über eine Ausweitung der Zusammenarbeit. Nun drängen die Münchner offenbar auf eine zeitnahe Entscheidung im Vertragspoker.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt es, dass der deutsche Rekordmeister dem kanadischen Linksverteidiger ein "finales Angebot" für eine Verlängerung des Arbeitspapiers unterbreitet hat. Das soll der Nationalspieler seinen Mitspielern verraten haben, heißt es mit dem Verweis auf Quellen aus Mannschaftskreisen weiter.

FC Bayern: Auch der FC Barcelona mischt nun bei Davies mit

Eine Entscheidung, ob er das neuerliche Angebot des Bundesliga-Tabellenführers annehme, habe Davies allerdings noch nicht getroffen. Ein Wechsel gilt demnach aber als wahrscheinlich.

Beim FC Bayern herrscht zumindest nach außen hin aber weiter Optimismus, dass der 55-fache Nationalspieler über den Sommer hinaus an der Isar bleibt.

"Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, wie er zum Training kommt, wie er spielt. Dieses System kommt ihm sehr entgegen. Das passt sehr gut zusammen und wir hoffen, dass es noch lange so weitergeht", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Sollte sich Davies gegen einen Verbleib an der Säbener Straße entscheiden, befinden sich laut "Bild" drei Klubs im Rennen um die Dienste des 24-Jährigen.

Dem Boulevardblatt zufolge soll sich neben Manchester United und Real Madrid nun auch der FC Barcelona in den Poker um den flinken Linksfuß eingeschaltet haben. Insbesondere Cheftrainer Hansi Flick, der Davies noch bestens aus gemeinsame Zeiten in München kennt, soll sehr interessiert an einer Verpflichtung des Noch-Bayern-Stars sein.