Freund fegt Wanner-Spekulationen vom Tisch

IMAGO/CB

Paul Wanner steht beim FC Bayern bis 2027 unter Vertrag

Die Gerüchte über Interesse anderer Bundesliga-Schwergewichte an Paul Wanner vom FC Bayern haben nach dessen fulminanten Saisonstart an Fahrt aufgenommen. Der Münchner Sportdirektor hat nun jedoch klare Worte gefunden, ob man den jungen Spielmacher in Zukunft abgeben würde.

Vermeintliche Interessenten wie Bayer Leverkusen und RB Leipzig müssen ihre Hoffnung auf eine Verpflichtung von Mittelfeldtalent Paul Wanner wohl vorerst begraben.

"Er ist ein Spieler, mit dem wir unsere Zukunft planen, der wichtig werden soll für den FC Bayern München. Deswegen beschäftigen wir uns da mit keinen anderen Dingen", stellte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund am Freitag auf einer Pressekonferenz klar.

Der Österreicher wunderte sich indes nicht darüber, dass der aktuell auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim spielende Wanner derzeit immer wieder in der Gerüchteküche landet. "Natürlich: Er ist ein junger deutscher Spieler. Es ist klar, dass er auch anderen Vereinen auffällt, wenn ein Spieler in diesem Alter seine Leistung auf diesem hohen Niveau abruft", so Freund.

FC Bayern "immer im engen Austausch" mit Wanner

"Sky" und "Bild" hatten Wanner unlängst bei Bayer Leverkusen ins Spiel gebracht, wo er zur nächsten Saison in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten könnte. Auch bei RB Leipzig stehe der Deutsch-Österreicher hoch im Kurs. Bei den Sachsen bereite man sich bereits auf einen Abschied von Xavi Simons vor, heißt es.

Wie der FC Bayern derweil konkret mit dem 18-Jährigen plant, ist noch nicht geklärt. "Jetzt ist November, er soll nun die nächsten Entwicklungsschritte gehen und alles andere werden wir mit Paul direkt besprechen", unterstrich der Münchner Kaderplaner: "Wir beim FC Bayern planen mit ihm in der Zukunft."

Freund machte zudem deutlich, man sei in München "sehr zufrieden über die Entwicklung von Paul Wanner". Nach einem guten Jahr bei Zweitligist Elversberg sei er auch "in Heidenheim super in die Saison" gestartet. Der Klub sei "immer im engen Austausch" mit dem Youngster.