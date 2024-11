LIVE: Was ist dran an der Wanner-Absage, Herr Nagelsmann?

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Julian Nagelsmann bereitet seine DFB-Auswahl vor

Julian Nagelsmann bereitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die letzten beiden Länderspiele des Jahres vor. Auf der Pressekonferenz am Montag (15 Uhr) gibt der Bundestrainer Einblick in seine Überlegungen. sport.de zeigt die Presserunde im Live-Stream (der Stream läuft oben im Artikelbild).

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt einem weiteren Spieler die Möglichkeit zum Debüt in der DFB-Auswahl: In Abwesenheit der deutschen Nummer eins Marc-André ter Stegen darf sich Stefan Ortega von Manchester City beweisen. Der Routinier, 2022 von Arminia Bielefeld nach England gewechselt, rückt für Janis Blaswich ins Aufgebot.

Ob Ortega in den beiden letzten Länderspielen des Jahres in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag, ab 20:15 Uhr live bei RTL) und Ungarn (19. November, 20:45 Uhr, ZDF) zum Einsatz kommt, ist noch unklar. In den beiden zurückliegenden Spielen gegen die Bosnier (2:1) und gegen die Niederlande (1:0) hatten Alexander Nübel und Oliver Baumann jeweils ihr Debüt feiern dürfen.

Irritationen nach angeblicher Wanner-Absage

Auf ein besonderes Comeback dürfen sich derweil zwei Spieler von Borussia Dortmund freuen: Felix Nmecha und Julian Brandt. Die beiden BVB-Profis hatten in den vergangenen Monaten unter Nagelsmann überhaupt keine Rolle gespielt, nun werden sie für konstant gute Leistungen belohnt. Für den angeschlagenen Stuttgarter Deniz Undav wurde derweil Leroy Sané vom FC Bayern nachnominiert.

Unterdessen dürfte Julian Nagelsmann am Montag Aufschluss geben, ob er Bayern Münchens Offensivtalent Paul Wanner tatsächlich eingeladen hatte. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" und dem "kicker" sagte der Deutsch-Österreicher aber ab. Der 18-Jährige spielt stattdessen weiter in der U21-Auswahl.

Die Absage hatte durchaus für Irritationen gesorgt, ist Wanner doch auch für Österreich spielberechtigt. Eine Entscheidung hatte der Leihspieler vom 1. FC Heidenheim zuletzt vertagt.

Gut für Nagelsmann: Der Bundestrainer kann wieder mit Bayern-Zauberer Jamal Musiala in Topform sowie mit Kai Havertz und den Ergänzungsspielern Benjamin Henrichs und Robin Koch planen, die die Oktober-Partien wegen Blessuren verpasst hatten.