Mega-Angebot für Marmoush?

IMAGO/Ulrik Pedersen

Omar Marmoush startet bei Eintracht Frankfurt durch

Omar Marmoush setzt seinen Fabel-Lauf bei Eintracht Frankfurt fort. Der Angreifer soll auf dem Transfermarkt großes Interesse wecken. Ein europäisches Schwergewicht ist angeblich bereit, für den SGE-Star tief in die Tasche zu greifen.

Laut dem spanischen Portal "fichajes.net" erwägt der FC Liverpool, ein Angebot von bis zu 70 Millionen Euro für Marmoush zu unterbreiten.

Die Reds werden bereits seit Wochen mit dem Torjäger von Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Der Premier-League-Klub soll in dem 25-Jährigen eine ideale Verstärkung für die Zukunft sehen.

Marmoush ist vertraglich noch bis 2027 an Eintracht Frankfurt gebunden. Der ägyptische Nationalspieler spielt sich durch seine starken Auftritte im SGE-Trikot aber mehr und mehr in das Blickfeld der internationalen Topklubs.

Marmoush kommt in der laufenden Saison bis dato auf die starke Quote von 13 Treffern in 15 Pflichtspieleinsätzen. Der Mittelstürmer bescherte Eintracht Frankfurt in der Europa League kürzlich durch sein Traumtor einen wichtigen 1:0-Heimerfolg gegen Slavia Prag.

FC Bayern angeblich ebenfalls mit Interesse

"Sport Bild" zufolge steht Marmoush auch beim FC Bayern auf der Stürmerliste. "Sky" berichtete ebenfalls, dass sich die Münchner mit dem Frankfurter befassen.

Eintracht Frankfurt ist allerdings in einer komfortablen Situation. Marmoush soll in der Main-Metropole keine Ausstiegsklausel besitzen, die Ablösesumme wäre im Fall der Fälle somit frei verhandelbar.

Marmoush war im Sommer 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Hessen gewechselt. In seiner zweiten Saison bei Eintracht Frankfurt startet der Angreifer so richtig durch.

Der FC Liverpool, FC Bayern und Co. werden die weitere Entwicklung des Senkrechtstarters mit großem Interesse verfolgen. Ob es im kommenden Sommer dann tatsächlich heiß wird, bleibt vorerst abzuwarten.