Schalke legt Ex-BVB-Torjäger Modeste Angebot vor

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Anthony Modeste: Früher beim BVB, bald beim FC Schalke 04?

Der FC Schalke 04 befasst sich auf der Suche nach Verstärkung wohl mit einer Verpflichtung von Ex-BVB-Profi Anthony Modeste.

Das Portal "fussballtransfers.com" und "Sky" berichten über die königsblauen Gedankenspiele. Der Angreifer ist aktuell vereinslos und kann dementsprechend zum Nulltarif wechseln.

Laut "fussballtransfers.com" liegt dem 36-Jährigen "ein erster Vertragsentwurf" des FC Schalke 04 vor. Eine Einigung soll es noch nicht geben. Modeste zögert offenbar wegen der "mitunter schwierigen Verhältnisse" beim Traditionsklub, wie es das Portal formuliert.

Wie "Sky" vermeldet, befinden sich der FC Schalke 04 und Modeste in andauernden Gesprächen.

Modeste einst beim 1. FC Köln, BVB und Co. auf Torejagd

Die Knappen müssen aktuell auf Emil Højlund verzichten. Der Sommer-Neuzugang plagt sich derzeit mit Achillessehnenproblemen herum.

Modeste würde zweifelsohne jede Menge Erfahrung mit nach Gelsenkirchen bringen. Der Franzose absolvierte in seiner Karriere insgesamt 209 Spiele in der Bundesliga. Seine erfolgreichste Zeit im deutschen Fußball-Oberhaus hatte der Offensivakteur beim 1. FC Köln, für den er zwischen 2015 und 2017 sowie zwischen 2018 und 2022 unter Vertrag stand.

79 Treffer erzielte Modeste für die Rheinländer, für die er ebenfalls zehn Einsätze in der 2. Bundesliga absolvierte. Modeste lief in Deutschland außerdem für die TSG 1899 Hoffenheim und für Borussia Dortmund auf.

Zuletzt verdiente der Mittelstürmer sein Geld bei Al Ahly in Ägypten. Während seiner Zeit in Kairo gelangen dem Routinier insgesamt sechs Treffer in 31 Pflichtspieleinsätzen. Zudem gewann Modeste die Meisterschaft, den Pokal sowie die CAF Champions League.

Modeste ist seit diesem Sommer vereinslos. Ein Karriereende schloss er vor wenigen Wochen aus. "Ich bin fit", stellte der langjährige Kölner im September gegenüber dem "Geissblog" klar.