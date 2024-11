Baumgart nimmt seine HSV-Loser in Schutz

IMAGO/Henning Rohlfs

Steffen Baumgart sieht beim HSV kein Einstellungsproblem

Der Hamburger SV kriselt mal wieder, das Ziel Bundesliga-Aufstieg fühlt sich für den HSV auch in der Zweitliga-Saison 2024/25 noch nicht wirklich greifbar an. Nach der Pleite bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig haut Trainer Steffen Baumgart allerdings nicht auf seine Mannschaft drauf.

"Wir dürfen Ergebnis nicht verwechseln mit Einstellung", sagte der 52-Jährige im Anschluss an das 1:3 beim BTSV. Er habe keinen gesehen, "der danebengelegen hat, was Intensität und Laufbereitschaft angeht", so Baumgart. Aber: "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Es ist aber ein Unterschied zwischen Mentalität und individuellen Fehlern. Diese individuellen Fehler kosten uns im Moment zu viel."

Rechnet man das Aus im DFB-Pokal bei Bundesligist SC Freiburg (1:2) dazu, sind die Rothosen nun seit mittlerweile vier Pflichtspielen ohne Sieg, kann in der Tabelle am 12. Spieltag noch bis auf Platz acht abrutschen.

Die sportliche Situation der Hamburger erinnert an die vergangenen Saisons. Auch da scheiterte der HSV an seiner Mission Bundesliga-Rückkehr, weil gegen vermeintlich kleinere Gegner wie Eintracht Braunschweig oder die SV Elversberg viele Punkte liegenblieben.

HSV-Kapitän "grundsätzlich absolut überzeugt"

Kapitän Sebastian Schonlau sieht sein Team deshalb gewarnt. "Wir kennen diese Situation schon aus den vergangenen Jahren. Deshalb legen wir einen besonderen Wert darauf, dass genau das nicht passiert. Wir müssen dranbleiben", sagte der Abwehrchef.

Der Weg zu den Fans nach der zweiten Auswärtspleite in Serie sei "nicht leicht" gewesen, sagte Schonlau im Interview mit "Sky". "Leider Gottes" kenne man das aus den letzten Jahren, führte der der 30-Jährige aus und betonte: "Grundsätzlich bin ich absolut von der Mannschaft überzeugt." Die Länderspielpause komme nun gelegen.

Rayan Philippe hatte die Braunschweiger mit einem Doppelpack (35./65.) zum Sieg geschossen. Fabio Di Michele Sanchez (49.) traf ebenfalls gegen lange harmlose Hamburger, die durch Lukasz Poreba (73.) nur verkürzen konnten.