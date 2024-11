Ancelotti mit indirektem Seitenhieb gegen den FC Bayern

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Der heutige Real-Coach Carlo Ancelotti trainierte zwischen Juli 2016 und September 2017 den FC Bayern

Der heutige Real-Madrid-Coach Carlo Ancelott hat in einem Interview auf seine Trainerkarriere zurückgeblickt und dabei zumindest indirekt einen Seitenhieb gegen den FC Bayern verteilt, bei dem er vor gut sieben Jahren noch unter Vertrag stand.

Mit 65 Jahren hat Carlo Ancelotti so langsam das Alter erreicht, in dem es sich lohnt, auf seine bewegte Karriere zurückblicken. Genau das hat der Star-Coach nun im Interview mit "France Football" getan.

An seine Zeit beim FC Bayern hat der Italiener dabei - letztlich auch verständlich - offenbar nicht die besten Erinnerungen, endete die Ära Ancelotti in München doch schon nach gut einem Jahr im September 2017 mit der vorzeitigen Entlassung, nachdem die Bayern in der Champions League mit 0:3 bei Paris Saint-Germain verloren hatten.

Möglicherweise tauchte der deutsche Rekordmeister deshalb auch nicht in Ancelottis Aufzählung auf, als er von der Fußball-Fachzeitschrift aus Frankreich nach den herausragendsten Vereinen gefragt wurde, die er trainiert hat. "Die besten Klubs kann ich nennen: Mailand und Madrid", verriet Ancelotti, der von Ende 2001 bis Sommer 2009 für Milan tätig war und Real sogar zweimal trainierte: zwischen 2013 und 2015 und seit Sommer 2021 bis heute.

Aus seiner ersten Phase bei den Königlichen datiert auch ein Ereignis, das er rückblickend gern geändert hätte.

"Es ist unmöglich, in dreißig Jahren nur gute Entscheidungen zu treffen. Ich hatte zum Beispiel eine schlechte Entscheidung hier in Madrid, nach meinem ersten Jahr", betonte er und fügte erklärend an: "Ich war kurz davor, meinen Vertrag zu verlängern, der Verein wollte mich behalten, aber ich habe zu sehr auf mein Gehalt gedrängt [...]."

Ancelotti: "Das wäre respektlos"

Danach sei der Poker zum Stehen gekommen, Ancelotti musste sogar vorzeitig gehen. "Das war ein Fehler, der schlimmste, den ich hätte machen können. Aber so konnte ich etwas lernen", gab der heute 65-Jährige zu.

Während sich Ancelotti auf die beiden besten Klubs seiner Trainer-Zeit festlegte, wollte er die beste Mannschaft nicht nennen.

"Das ist schwer zu sagen", sagte er auf eine entsprechende Frage. "Ich hatte die Ehre, fantastische Spieler und Mannschaften zu betreuen. Ich kann nicht einmal die besten Spieler aufzählen, die ich trainiert habe. Meine beste Elf gibt es nicht, es ist unmöglich, das zu tun", sagte er und setzte hinzu: "Es wäre fast respektlos, dies zu tun."

Beim FC Bayern war Ancelotti damals immerhin Deutscher Meister (und zweimal Superpokalsieger) geworden, die weitaus größeren Erfolge feierte er aber auf der Bank bei Real (unter anderem zwei Meisterschaften und drei Champions-League-Siege). Auch mit Milan, dem FC Chelsea und PSG holte Ancelotti Titel.

Derzeit läuft es bei Ancelottis Madrilenen aber nicht rund. In der Königklasse verlor man gegen AC Milan, zuvor gab es eine deutliche Pleite im Clásico gegen den FC Barcelona. Laut verschiedenen Medienberichten soll der Italiener daher angezählt und sein Aus spätestens nach der aktuellen Saison besiegelt sein. Als möglicher Nachfolger gilt Bayer Leverkusens Xabi Alonso.