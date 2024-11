Knauff-Ansage an den Ex: "Können den BVB hinter uns lassen"

IMAGO/Laci Perenyi

Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff spielte früher beim BVB

Bei Borussia Dortmund wurde Ansgar Knauff ausgebildet, darf sich sogar Pokalsieger 2021 nennen. Doch den endgültigen Durchbruch feierte der Offensivmann bei Eintracht Frankfurt, wo er seit 2021/22 erst auf Leihbasis und mittlerweile fest unter Vertrag steht. Nun hat Knauff eine Kampfansage an seinen ehemaligen Klub gesendet.

Obwohl Borussia Dortmund sich Ende August deutlich gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte (2:0), steht der BVB mittlerweile hinter der SGE, die sich ihrerseits derzeit aufschwingt, zur drittstärksten Kraft in der Fußball-Bundesliga zu werden.

Mittendrin: Der frühere Dortmunder Ansgar Knauff, der vor fast drei Jahren erst für eine Saison-Hälfte auf Leihbasis nach Frankfurt kam, danach fest verpflichtet wurde und den aktuellen Lauf gern fortsetzen möchte.

"Wir wollen in allen Wettbewerben erfolgreich sein. Das ist uns bislang gut gelungen. Diesen Schwung wollen wir mitnehmen. Ich hoffe, dass es für uns so weitergeht", sagte Knauff im Gespräch mit dem Portal "fussball.news".

Ob die Eintracht auch am Ende der Saison noch auf einem der begehrten Champions-League-Plätze steht, vermochte Knauff nicht zu sagen. Es sei "noch zu früh in der Saison, um das zu prognostizieren. Wir wollen aber in der Liga so lange wie möglich oben mitspielen", richtete er eine Kampfansage unter anderem an seinen Ex-Klub aus Dortmund, der derzeit nur auf Platz sieben residiert, die Königsklasse aber als Ziel ausgemacht hat.

Knauff glaubt an seine Eintracht

Die Qualität hat sein (nicht mehr so) neuer Klub jedenfalls, um den Ex hinter sich lassen, ist sich Knauff sicher, der 2018 in die Dortmunder Jugend kam, um Anfang 2022 weiterzuziehen.

"Wir können den BVB auf jeden Fall hinter uns lassen", gab sich der 22-Jährige selbstbewusst und begründete: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen breit aufgestellten Kader, mit dem es möglich ist, dieses Ziel zu erreichen."

Eintracht Frankfurt spielt am Sonntagabend in Stuttgart gegen den VfB (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker). Gelingt dort ein Sieg, würde die SGE bis auf einen Punkt an Bayern-Verfolger RB Leipzig heranrücken und die eigenen Ambitionen weiter untermauern.