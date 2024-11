Nagelsmann bestätigt Wirtz-Interesse des FC Bayern

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Florian Wirtz wurde vom FC Bayern umworben

Der FC Bayern hat sich während der Amtszeit des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann offenbar konkret um Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz bemüht.

"Ich weiß, dass wir damals versucht haben ihn zu holen, trotz Kreuzbandriss, aber am Ende ein bisschen Geld gefehlt hat", sagte Nagelsmann auf der DFB-Pressekonferenz am Montag.

Der 37-Jährige hatte zwischen Anfang Juli 2021 und Ende März 2023 als Chefcoach in München gearbeitet, war dann aber vorzeitig entlassen und von Thomas Tuchel beerbt worden. Wirtz wiederum erlitt seinen Kreuzbandriss im März 2022. Im Frühjahr 2023 arbeitete er sich nach seinem Comeback gerade wieder zurück zur Top-Form.

Die Personalie sorgte zuletzt für reichlich Wirbel rund um den FC Bayern. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte am Sonntag in der Talkrunde "Sky90" behauptet, auch Hansi Flick hätte Wirtz am Ende seiner Amtszeit als Trainer in München 2021 gerne an die Säbener Straße geholt. Der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe sich aber gegen einen Wirtz-Transfer ausgesprochen.

"Das war ein Streitgespräch zwischen Hansi Flick und Bayern München. Ich glaube, er (Wirtz, Anm. d. Red.) wäre zu haben gewesen. Aber bei Bayern München wollte man ihn nicht haben", so Matthäus.

Salihamidzic konterte am Montag via "Bild": "Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht. Auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Florian Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn", stellte der im Mai 2023 beim FC Bayern entlassene Ex-Profi klar.

FC Bayern und Florian Wirtz: "Lügen"-Vorwurf gegen Lothar Matthäus

Matthäus solle "in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten", so Salihamidzic.

Beim FC Bayern sei man damals "begeistert" von Wirtz gewesen, habe aber "respektiert", dass sich dieser "in seinem familiären Umfeld entwickeln und seinen Schulabschluss in seiner Heimat machen wollte", erklärte Salihamidzic weiter.

Zu dem verbalen Schlagabtausch zwischen Matthäus und Salihamidzic wollte sich Nagelsmann nicht detailliert äußern. Er sagte aber, solche Diskussionen müssten nicht unbedingt in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.