DFB-Pressekonferenz mit Musiala im Stream

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jamal Musiala vom FC Bayern ist zurück bei der Nationalmannschaft

Vor den kommenden beiden Nations-League-Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stellt sich Jamal Musiala vom FC Bayern den Fragen der Journalisten. sport.de bietet zur Pressekonferenz ab 13:15 Uhr einen Live-Stream an (das Video lädt oben im Bild).

Am Samstag trifft das DFB-Team in der Nations League auf Bosnien und Herzegowina (ab 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+). Drei Tage später ist Ungarn in Budapest der letzte Gegner des EM-Jahres 2024.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte bereits am Montag auf der PK die Marschroute vorgegeben: "Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen - möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel in Freiburg."

Platz eins bringt einen vermeintlich leichteren Gegner in der ersten K.o.-Runde, denn die vier Sieger in der Liga A treffen auf einen Zweitplatzierten und haben im Rückspiel Heimrecht. Dieser - zumindest psychologische Vorteil - soll gesichert werden.

Jamal Musiala zurück bei der Nationalmannschaft

Interessant wird sein, wie sich die Dortmunder Rückkehrer Julian Brandt und Felix Nmecha nach einem Jahr DFB-Pause wieder einfinden. Das Selbstvertrauen kann angesichts der BVB-Krise nur wachsen. Einziger echter Neuling ist Stefan Ortega von Manchester City als dritter Torwart hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

Von besonderer Bedeutung ist zudem die Rückkehr von Jamal Musiala in den DFB-Kader. Im Oktober fehlte er verletzt. Der junge Münchner ist in absoluter Gala-Form, beeindruckt nicht nur als Wirbelwind, sondern auch als Torschütze - ein echter Game-Changer, der nun wieder gemeinsam mit Florian Wirtz Akzente setzen kann.

Am Dienstag wird Musiala auf der Pressekonferenz die Fragen der Presse beantworten. sport.de streamt die Pressekonferenz um 13:15 Uhr live (das Video lädt oben im Bild).