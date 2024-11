Leipzig-Star Openda zum FC Bayern? Das ist dran

IMAGO/Sven Sonntag

Lois Openda besitzt angeblich eine Ausstiegsklausel bei RB Leipzig

Lois Openda von RB Leipzig steht einem Medienbericht zufolge beim FC Bayern auf der Liste möglicher Neuverpflichtungen um kommenden Sommer. Von einem Deal scheint man allerdings noch weit weg zu sein.

Ein Wechsel von Lois Openda von RB Leipzig zum FC Bayern ist nach Informationen von "Sky" derzeit "kein heißes Thema", wenngleich die Spekulationen auf der Hand lägen: Der Münchner Sportvorstand Max Eberl hatte den Belgier im Sommer 2023 in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer zu RB Leipzig gelotst - und eine Ausstiegsklausel in dessen Arbeitspapier verankert.

Leipzig zahlte damals immerhin 40 Millionen Euro Ablöse an den französischen Erstligisten RC Lens. Ab Sommer 2025 könnte der 24-Jährige die Sachsen derweil für das Doppelte wieder verlassen, so hoch sei die Klausel.

"Sport Bild" hatte Openda zuletzt gemeinsam mit dessen Stürmerkollegen Benjamin Sesko auf die Liste potenzieller Bayern-Neuzugänge gesetzt. Dem Fachblatt zufolge greift die Openda-Klausel allerdings erst im Sommer 2026.

RB Leipzig will Top-Spieler halten

Lois Openda hat sich nach seinem Wechsel bei RB Leipzig in Windeseile zum unumstrittenen Leistungsträger entwickelt. Der 24-fache belgische Nationalspieler stand in seiner Debütsaison in allen 34 Bundesliga-Partien auf dem Rasen. Mit 24 Toren und sieben Vorlagen zählte er zu den besten Torjägern im Oberhaus. Zudem erzielte er vier Treffer in acht Champions-League-Einsätzen.

Auch in der laufenden Spielzeit ist er für Cheftrainer Marco Rose unverzichtbar. Openda blickt bereits auf 15 Pflichtspiele zurück, in der Bundesliga gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen in den ersten zehn Partien.

Wenig verwunderlich also, dass der Bundesligist auf einen langfristigen Verbleib des Stürmers hofft. Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff plant nach "Sport Bild"-Informationen, dass der Kader zusammengehalten werden soll.