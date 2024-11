Wird Schalke zum Schicksalsspiel für HSV-Coach Baumgart?

IMAGO/Darius Simka

Steffen Baumgart trainiert den HSV

Als der Hamburger SV im Februar 2024 in Steffen Baumgart einen neuen Trainer engagierte, waren nicht wenige Experten der Ansicht, dass das letzte Puzzleteil für die langersehnte Bundesliga-Rückkehr des HSV gefunden ist. Seitdem sind mehr als eineinhalb Jahre vergangenen, die Rothosen spielen weiterhin im deutschen Fußball-Unterhaus. Und für Baumgart wird die Luft angeblich langsam dünn.

Seit nunmehr vier Partien wartet der Hamburger SV auf einen Sieg, in der Liga holte man aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, im Pokal erwies sich Bundesligist SC Freiburg beim beachtlichen 1:2 am Ende als zu hohe Hürde. Die Aufstiegsränge liegen für die Norddeutschen zwar noch längst nicht außer Reichweite, als Fünfter der aktuellen Tabelle muss man allerdings langsam darum fürchten, den Anschluss zu verlieren.

Dieser Gedanke treibt wohl auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz um. Zwar berichtet die "Sport Bild", dass Kuntz noch daran glaubt, dass Baumgart der richtige Mann an der Seitenlinie ist. Der 62-Jährige soll jedoch auch eine "schnelle Kehrtwende" erwarten.

HSV-Coach Baumgart reagiert mit erster Maßnahme

"Die Leistungen in Düsseldorf oder gegen Magdeburg müssen künftig wieder der Maßstab sein. Das ist die Basis für die restliche Saison", erklärte der deutsche Ex-Nationalspieler der Sportzeitung. Gegen die beiden Topteams gewannen die Hamburger im Oktober 3:0 bzw. 3:1 - Baumgart und Co. wurden gefeiert.

Intern sollen Kuntz und Co. damals die Übernahme der Tabellenführung bis zur Länderspielpause im November ausgegeben haben. Statt weiterer Glanzlichter folgten allerdings Rückschläge.

Die Folge: Nach dem Ende des Länderspiel-Breaks steht Baumgart angeblich unter Druck. Gegen den FC Schalke 04 (23.11., 20:30 Uhr) sollte besser ein Sieg her, will der Coach nicht so richtig ins Wanken geraten. Das berichtet die "Sport Bild".

Auch die Mannen auf dem Rasen soll Kuntz allerdings in die Pflicht genommen und ihnen mitgeteilt haben, dass sich der Wind nun drehen werde. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, hat Baumgart seinen Stars übrigens den freien Donnerstag in dieser Woche gestrichen. Wohl auch, da er spürt, was für ihn persönlich auf dem Spiel steht.