SC Freiburg und Union Berlin liefern sich Transfer-Duell

IMAGO/Seskimphoto

Terry Yegbe (r.) ist ein Transfer-Kandidat bei Union Berlin und SC Freiburg

Der ghanaische U23-Nationalspieler Terry Yegbe hat in der schwedischen Allsvenskan bei Elfsborg innerhalb weniger Monate eine hervorragende Entwicklung genommen. Diese ist offenbar auch zahlreichen Klubs aus den europäischen Top-Ligen nicht entgangen. Mit dem SC Freiburg und Union Berlin werben auch zwei Bundesligisten um den Innenverteidiger.

Rund 550.000 Euro legte der schwedische Klub Elfsborg auf den Tisch, um sich im Februar 2024 die Dienste von Terry Yegbe zu sichern. Zuvor hatte der 23-Jährige in der finnischen 1. Liga gespielt. Der talentierte Abwehrspieler brauchte bei seinem neuen Verein keinerlei Anlaufzeit. Beim Tabellensiebten der Allsvenskan gehört er zum Stammpersonal.

Für Elfsborg kam der ghanaische U23-Nationalspieler in dieser Saison bereits achtmal in der Europapokal-Quali und viermal in der Europa League zum Einsatz. Hinzu kommen 22 Einsätze in der schwedischen Eliteliga, die, anders als in Deutschland, innerhalb eines Kalenderjahres ausgetragen wird.

SC Freiburg und Union Berlin: Mindestens fünf Millionen für Terry Yegbe

Die starken Auftritte der 1,95-Meter großen Abwehrkante haben auch das Interesse von Klubs aus den europäischen Top-Ligen geweckt. "Fotball Direkt" zufolge soll Yegbe von Vereinen aus England, den Niederlanden, Italien, Belgien und Deutschland beobachtet werden.

Als potenzielle Abnehmer für das Verteidiger-Talent aus der Bundesliga nennt das schwedische Online-Portal den SC Freiburg und Union Berlin. Laut "Fotball Direkt" sei ein Wechsel in der Winter-Transferperiode durchaus möglich. Billig wird Yegbe demnach aber nicht: Elfsborg ruft angeblich mindestens fünf Millionen Euro für seinen Shootingstar auf.

Für den schwedischen Europapokal-Teilnehmer würde dies einen neuen Rekordtransfer darstellen. Ob die interessierten Bundesligisten im Januar eine solche Summe auf den Tisch legen wollen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Yegbes Vertrag in Elfsborg ist bis Ende 2028 datiert.