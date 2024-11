Bayerns Frist bei Nübel durchgesickert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Dank einer Klausel kann der FC Bayern die Leihe von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart vorzeitig beenden. Nun wurde eine Frist für einen Leihabbruch enthüllt.

Beim FC Bayern besitzt Manuel Neuer noch einen Vertrag bis 2025. Alexander Nübel ist bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen.

Allerdings haben sich die Münchner bei dem Leihgeschäft eine Klausel zusichern lassen, die es ihnen erlaubt, Nübel schon 2025 an die Säbener Straße zurückzuholen.

Die "Sport Bild" nennt nun weitere Details. Demnach muss der FC Bayern bis zum 30. April 2025 entscheiden, ob die Nübel-Leihe schon ein Jahr vor dem eigentlich geplanten Ablaufdatum enden soll.

Allerdings sei ein entsprechendes Szenario nicht geplant, da Neuer vor einer Vertragsverlängerung um ein Jahr beim deutschen Rekordmeister steht.

VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle hatte Ende Oktober bereits bestätigt, dass Nübel die Schwaben schon 2025 verlassen könnte.

"Theoretisch ja", sagte er auf eine entsprechende Frage bei "Sky" und führte weiter aus: "Wir werden uns im Frühjahr zusammensetzen."

Indirekt bestätigte das auch Bayern-Sportvorstand Max Eberl. "Wir haben Alex Nübel damals geholt, dass er irgendwann mal Manu (Neuer) beerben könnte. Wir haben den Vertrag nochmal verlängert. Er hat in Stuttgart eine herausragende letzte Saison gespielt, er hat jetzt die nächste Saison in Stuttgart und dann wird man schauen, wie wir entscheiden, was Manu entscheidet und wie es dann weitergeht", hatte er bei "Sky" gesagt.

Nübel blickt gelassen auf seine Zukunft

Nübel selbst blickt gelassen auf seine Zukunft. "Ich bin ausgeliehen zum VfB, fühle mich wohl und will meine Spiele sammeln. Was danach kommt, da bin ich relativ entspannt. Ich fühle mich wohl, alles andere werden wir sehen", erklärte er bei "Sky".

Beim VfB Stuttgart hat sich Alexander Nübel zu seinem der besten Torhüter in der Bundesliga entwickelt. Beim Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) im Oktober feierte er sein Debüt bei der Nationalmannschaft. Auch bei den anstehenden Partien darf sich der 28-Jährige wohl auf einen weiteren Einsatz freuen.