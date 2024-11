Doué: Der Sommerflirt, dem Bayern nicht nachtrauern wird

IMAGO/Abdullah Firas/ABACA

Désiré Doué stand im Sommer auch im Fokus des FC Bayern

Dass der FC Bayern im Sommer 2024 großes Interesse am französischen Offensiv-Youngster Désiré Doué gezeigt haben soll, ist kein Geheimnis. Letztlich verlor man den Poker um das vermeintliche Mega-Talent wohl auch, da mit Paris Saint-Germain ein extrem finanzstarker Konkurrent satte 50 Millionen Euro an Stade Rennes überwies. Eine Investition, die den Münchnern wohl ein zu hohes Risiko darstellte. So ganz falsch lag man damit an der Säbener Straße allerdings wohl nicht.

In seinen ersten rund drei Monaten im Starensemble von Paris Saint-Germain bestritt Désiré Doué zwölf Pflichtspiele für PSG. Auf den ersten Blick eine solide Ausbeute für den 19-Jährigen, der nur zweimal gar nicht zum Einsatz kam und immerhin einen Assist beisteuern konnte. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass Doué gerade einmal 423 Minuten mitwirkte, nur dreimal in der Startelf stand und nur einmal 90 Minuten mitwirkte.

Auf einer Pressekonferenz Mitte September betonte Coach Luis Enrique zwar, er sei keineswegs unzufrieden mit Doués Entwicklung, schob jedoch nach: "Im Fußball gibt es keine mathematischen Regeln. Einem Spieler fällt es vielleicht leichter, sich anzupassen, einem anderen schwerer." Doué sei "ein Spitzenspieler für die Zukunft", brauche jedoch "die richtige Mentalität, um der Mannschaft zu helfen". Alles in allem nette Worte, die kritischen Spitzen lassen sich allerdings schwer überlesen.

Erschwerend kommt hinzu, dass seit Enriques Worten weitere Wochen ins Land gezogen sind, Doués Rolle sich allerdings keinesfalls verbessert hat.

Ausgerechnet der FC Bayern könnte den Druck weiter erhöhen

Verschlimmern könnte die Situation in Kürze ausgerechnet der FC Bayern, der PSG nach der Länderspielpause am 26. November (21 Uhr) im Rahmen der Champions-League-Ligaphase empfängt. Brisant: Bei einer Pleite gegen den deutschen Rekordmeister müssten die ambitionierten Pariser sogar darum zittern, überhaupt eine Chance auf das Erreichen K.-o.-Runde zu haben - die Kritik an der Zusammenstellung des millionenschweren Teams dürfte in diesem Fall für ein lautstarkes Echo sorgen. Dass man die heimische Liga einmal mehr anführt, wird die Gemüter wohl kaum abkühlen.

Sollte dieses Szenario eintreten, dürfte auch der Druck auf Doué noch einmal zunehmen. Schließlich sind 50 Millionen Euro selbst für PSG keine Summe, an die nicht auch Erwartungen geknüpft sind.

Der Youngster selbst ist sich im Übrigen durchaus bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt.

Er sei noch jung und wisse, dass er sich "überall verbessern" könne, gab Doué Anfang November nach dem 1:0-Erfolg gegen Lens in der Ligue 1 zu Protokoll. Und weiter: "Das Wichtigste ist, relevant zu sein und die besten Entscheidungen im besten Moment auf dem Platz zu treffen. Wenn das der Fall ist, denke ich, dass ich mich mit der Zeit in dieser Mannschaft etablieren kann."

Bleibt abzuwarten, ob man dem Youngster diese Zeit im schnelllebigen Paris geben wird. Beim FC Bayern wird man angesichts des Status Quo allerdings nicht allzu böse darüber sein, im Sommer nicht All-in gegangen zu sein.