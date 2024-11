BVB nimmt Abwehr-Allrounder ins Visier

IMAGO/Joris Verwijst

Olivier Boscagli soll das Interesse des BVB geweckt haben

Zuletzt hieß es, dass sich Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt zurückhalten wolle. Mit Olivier Boscagli von der PSV Eindhoven wird nun aber ein Abwehr-Allrounder beim BVB gehandelt.

Die "Bild"-Zeitung bringt Olivier Boscagli mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung. Demnach könnte der 26-Jährige für die Schwarz-Gelben interessant werden.

Der Vertrag des ehemaligen U21-Nationalspielers Frankreichs in Eindhoven läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung scheint wohl ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge will der Abwehrspieler die Niederländer spätestens im Sommer unbedingt verlassen.

Auch ein Wechsel im Winter scheint möglich. Laut dem Boulevardblatt wäre Eindhoven bereit, Boscagli während der Saison ziehen zu lassen, sofern ein Interessent zehn Millionen Euro bietet.

Konkurrenz droht Borussia Dortmund wohl aus der Premier League. Auch Brighton & Hove Albion soll die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben.

Boscagli ist in der Abwehr flexibel einsetzbar. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenbahnen und im defensiven Mittelfeld spielen.

Verzichtet der BVB auf Winter-Transfers?

In Eindhoven ist Boscagli bedingungslos gesetzt. In allen Pflichtspielen der aktuellen Saison stand er in der Innenverteidigung in der Startelf, ausgewechselt wurde er lediglich zwei Mal.

Boscagli war im Sommer 2019 von OGC Nizza in die Niederlande gewechselt. Zwei Millionen Euro wechselten damals mit ihm den Besitzer. Seitdem bestritt er 177 Pflichtspiele für Eindhoven.

Sowohl die "Sport Bild" als auch die "Ruhr Nachrichten" hatten zuletzt berichtet, dass der BVB im Winter keine neuen Spieler verpflichten will.

Die Entscheidung gegen Verstärkungen habe zwei Gründe: Einerseits wurden hohe Investitionen im Sommer getätigt, das Budget wurde dem Fachblatt zufolge nahezu ausgeschöpft. Andererseits will man den vielen jungen Spielern im Kader keine weitere Konkurrenz vor die Nase setzen.