ManUnited für Bayern-Star "eine sehr ernsthafte Option"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) spielt seit 2020 für den FC Bayern

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft aus. Der Flügelspieler will wohl einen Verbleib an der Säbener Straße ausloten. Eine Alternative könnte sich in der Premier League ergeben.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seiner Kolumne für "CaughtOffside" erklärte, könnten sich der FC Arsenal sowie Manchester United als Optionen für Sané entpuppen, sollte die Liaison mit dem FC Bayern nicht über den kommenden Sommer hinaus weitergehen.

"London ist natürlich eine großartige Stadt", erinnerte der Journalist, laut dem sich Sané und dessen Familie während ihrer Zeit in Manchester "nicht zu einhundert Prozent" wohlgefühlt hätten. Sané war zwischen 2016 und 2020 für Manchester City aufgelaufen, ehe er für die kolportierte Ablösesumme von rund 49 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte.

Nun soll Manchester United bei Sané an die Tür klopfen. "Viele Leute denken, dass er nicht nach Manchester zurückgehen wird, aber United ist eine sehr ernsthafte Option für ihn", schrieb Falk.

FC Bayern will Gehaltskosten senken

Zunächst wird Sané aber wohl einen Verbleib beim FC Bayern ausloten. Für ein neues Arbeitspapier an der Säbener Straße müsste der 28-Jährige aber voraussichtlich finanzielle Abstriche in Kauf nehmen. Sané soll beim deutschen Rekordmeister aktuell ein geschätztes Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro kassieren. Der deutsche Nationalspieler soll ein Basissalär von circa 15 Millionen Euro einstreichen. Nach allen sechs Spielen soll eine weitere Million dazukommen, bis maximal fünf Millionen Euro erreicht sind, so Falk.

Der FC Bayern will seine Gehaltskosten senken. "Deshalb muss er jetzt auf hohem Niveau spielen, um den Verein zu überzeugen, ihm ein wirklich gutes Angebot zu machen", klärte Falk über die Situation von Sané beim FC Bayern auf.

Der Offensiv-Star sammelte nach seiner Leisten-Operation im Sommer in den letzten Wochen zunehmend Spielzeit unter Cheftrainer Vincent Kompany. Die Konkurrenz auf den Flügeln ist mit Serge Gnabry, Michael Olise und Kingsley Coman jedoch groß.