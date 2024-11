Sorgen um Ekitike! SGE-Star von Nationalelf abgereist

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt

Hugo Ekitike startet in dieser Bundesliga-Saison so richtig durch bei Eintracht Frankfurt, ist neben Top-Torjäger Omar Marmoush der große Offensiv-Star der bisherigen Spielzeit bei den Hessen. Zuletzt mehrten sich aber die Sorgen um den Angreifer, nachdem sich dieser bereits am vergangenen Bundesliga-Wochenende beim VfB Stuttgart (3:2) eine Stauchung im Kniegelenk zugezogen hatte.

Zunächst war Ekitike trotz der Blessur zur französischen U21-Nationalmannschaft gereist, die neben dem Testspiel gegen Italien am Freitag auch noch die Partie gegen die deutsche Auswahl (19. November ab 18:15 Uhr) vor der Brust hat.

Noch vor diesen beiden Testspielen entschied der französische Verband aber in Absprache mit dem Spieler, dass er vorzeitig zurück nach Frankfurt reist und nicht mehr für die U21-Mannschaft auflaufen wird.

Wie groß sind die Verletzungssorgen also wirklich bei dem 22-Jährigen, der aus dem VfB-Spiel auch eine Innenbanddehnung davongetragen haben soll? Droht womöglich sogar ein Ausfall im nächsten Meisterschaftsspiel gegen Werder Bremen am 23. November?

Ekitike steht bei sieben Scorerpunkten in der Bundesliga-Saison

Nach Informationen der "Bild" sind die Frankfurter aktuell noch optimistisch, dass Ekitike am nächsten Bundesliga-Wochenende wieder voll einsatzfähig sein wird. An diesem Wochenende soll er noch in Gänze aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen werden, um dann zum kommenden Wochenstart wieder in die Einheiten einsteigen zu können.

Schon am Donnerstag sei er nach seiner Frankfurt-Rückkehr von der medizinischen Abteilung der Adlerträger "genau durchgecheckt" worden, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Sollte in der kommenden Woche dann alles nach Plan laufen, soll seinem zehnten Bundesliga-Einsatz am elften Spieltag am nächsten Samstag nichts im Wege stehen.

Hugo Ekitike hat bis dato fünf Liga-Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet.