Musiala verrät Zeitraum für Zukunftsentscheidung

Jamal Musiala hat beim FC Bayern noch Vertrag bis zum Sommer 2025

Rund um die anhaltenden Spekulationen über die weitere Zukunft beim FC Bayern hat sich Jamal Musiala nun erneut selbst geäußert. Die Hoffnungen bei den Münchnern auf eine vorzeitige Verlängerung mit ihrem Starspieler wurden dadurch wieder genährt.

"Für mich ist es wichtig, fit zu bleiben und meine Leistungen zu bringen, bis ich ein bisschen Zeit habe, um runterzufahren. Dann kann ich mir Zeit nehmen, um über alles nachzudenken. Ich glaube, in der Winterpause werden wir mehr wissen", meinte der Offensivspieler des FC Bayern gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)".

Der 21-Jährige selbst machte damit deutlich, dass eine Entscheidung in der seit Monaten offenen Zukunftsfrage rund um den Jahreswechsel fallen könnte.

Derzeit besitzt der Stammspieler des deutschen Rekordmeisters noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Der deutsche Rekordmeister selbst hatte keine Zweifel daran gelassen, unbedingt mit Musiala verlängern zu wollen.

Der Nationalspieler selbst machte den Bayern-Bossen sowie den zahlreichen Fans des Bundesliga-Tabellenführers weitere Hoffnungen auf einen langfristigen Verbleib in München: "Ich habe gute Spieler und Trainer um mich herum, die für mich alles einfacher machen. Ich kann ich sein, muss nicht viel nachdenken. Es ist das Ziel jedes Fußballers, eine wichtige Rolle zu haben. Ich bin glücklich, wo ich bin."

Musiala hat schon neun Saisontore erzielt

Fußballerisch viel sich der Offensivmann, der in der laufenden Spielzeit bereits neun Tore in drei Wettbewerben erzielt hat, seine Leichtigkeit und Unbekümmertheit unbedingt beibehalten.

"Ich bin so aufgewachsen und habe in der Jugend gelernt, mit einem freien Kopf zu spielen. Vor dem Spiel ist Zeit, sich Gedanken zu machen und Aufregung zu empfinden. Die Tage und Stunden vor dem Anpfiff beschäftigt mich, was alles passieren könnte, sollte, müsste. Auf dem Platz schalte ich das ab", so Musiala, der sich beim FC Bayern bereits im Teenager-Alter als Stammspieler etabliert hatte und schon bei 122 Bundesliga-Einsätzen steht.