Nürnberg-Juwel im Ausland immer begehrter

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Stefanos Tzimas spielte zuletzt stark auf

Stefanos Tzimas startete in den letzten Wochen beim 1. FC Nürnberg so richtig durch. Fünf Tore erzielte er in seinen letzten sieben Partien für den Club in der 2. Bundesliga und hat sich damit für weitere Aufgaben empfohlen. Besonders gefragt ist der griechische U21-Nationalspieler wohl in England.

Schon vor einigen Tagen wurde in der "Sport Bild" vermeldet, dass mit West Ham United, Tottenham Hotspur und Newcastle United gleich drei Top-Klubs aus der englischen Premier League an dem Mittelstürmer interessiert sind.

Tzimas spielt in dieser Saison auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg, gehört eigentlich dem griechischen Erstligisten PAOK Saloniki. Die Franken sicherten sich die Dienste des Angreifers bis zum Saisonende, verfügen danach über eine Kaufoption.

Da diese Ausstiegsklausel Medienberichten zufolge schlappe 18 Millionen Euro betragen soll, könnte sich der 1. FC Nürnberg die Personalie wohl nur leisten, wenn er im Anschluss direkt gewinnbringend nach England weiterverkauft wird.

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur nun vermeldete, soll sich von den kolportierten Premier-League-Interessenten vor allem West Ham United immer mehr in Stellung bringen.

West Ham mit Problemen in der Premier League

Die Hammers, bei denen auch der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug unter Vertrag steht, sollen die Situation sowie die Entwicklung des Torjägers in der 2. Bundesliga genauestens beobachten.

West Ham kommt in der laufenden Spielzeit im englischen Fußball-Oberhaus nicht richtig in Tritt, rangiert nach elf Spieltagen nur auf Platz 14 der Premier League. Mit lediglich 13 geschossenen Toren zählen die Londoner zudem zu den offensivschwächsten Teams überhaupt in der Liga.

Ob sich West Ham United aber schon direkt mit PAOK Saloniki oder dem 1. FC Nürnberg in der Angelegenheit in Verbindung gesetzt hat, blieb aber zuletzt noch offen.