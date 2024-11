Krösche zum BVB? Frankfurt-Architekt reagiert

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Von Eintracht Frankfurt zum BVB? Markus Krösche wird deutlich

Rund um Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird dieser Tage über die noch ausgebliebene Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Sebastian Kehl diskutiert. Die offene Zukunftsfrage öffnet Tür und Tor für Spekulationen. Etwa, dass Eintracht Frankfurts Erfolgsmanager bald schon beim BVB anheuern könnte. Der SGE-Architekt reagierte nun auf die Gerüchte.

Markus Krösche kann mit den neuerlichen Spekulationen um seine Person überhaupt nichts anfangen.

In der Sendung "Bild Sport" auf "Welt TV" darauf angesprochen, ob er womöglich über einen Wechsel zu Borussia Dortmund nachdenkt, entgegnete der Sportchef von Eintracht Frankfurt in aller Deutlichkeit: "Ich bin bei Eintracht Frankfurt, habe gerade meinen Vertrag verlängert. Wir haben eine spannende Mannschaft. Von daher stellt sich die Frage überhaupt nicht."

Zudem: Was derzeit "in anderen Vereinen" passiert, könne er "nicht beurteilen", so Krösche mit Bezug auf die vom Moderator angesprochene Situation von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Neue Verhandlungsrunde beim BVB angesetzt?

Der Ex-Kapitän besitzt bei der Borussia nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. In den letzten Monaten wurde immer wieder betont, dass sich Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in guten Gesprächen befinden würden.

Dass dennoch die Verlängerung bislang ausgeblieben ist, sorgt rund um den Verein inzwischen für "Irritationen", hatten die "Ruhr Nachrichten" zuletzt hervorgehoben. Zwischen Kehl und der BVB-Führung sei eine regelrechte "Hängepartie" entstanden.

Unterdessen berichtete "Sky", dass mittlerweile ein neuer Zeitplan für die Gespräche zwischen Kehl und Ricken erstellt wurde. Noch in diesem Monat, sprich innerhalb der kommenden zwei Wochen, soll demnach eine Verhandlungsrunde stattfinden.

Markus Krösche war in der Vergangenheit derweil schon mehrfach mit einem Engagement bei Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Wirklich konkret wurde es aber nie. Der 44-Jährige hatte im Sommer 2021 bei Eintracht Frankfurt angeheuert, wo er seither zahlreiche Top-Einkäufe unter Dach und Fach brachte. Aktuell rangiert SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller mit dem von Markus Krösche zusammengestellten Kader auf Platz drei in der Bundesliga.