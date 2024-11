Kleindienst spricht über Karriereende

IMAGO/Franziska Gora

Tim Kleindienst steht noch bis 2028 bei Gladbach unter Vertrag

Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach befindet sich gerade auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn. Dennoch sprach der Nationalspieler nun über sein Karriereende.

"Ich kann es mir heute nicht vorstellen, dass ich mal als Trainer arbeiten werde. Ich weiß nicht, ob ich daran so viel Spaß hätte und ob ich gut darin wäre", sagte Kleindienst mit Blick auf seine Zukunft zum "kicker".

Der 29-Jährige schränkte allerdings ein: "Ich habe ja noch drei, vier, fünf Jahre Zeit für eine Entscheidung."

Kleindienst war im Sommer vom 1. FC Heidenheim zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Mit starken Leistungen bei den Fohlen empfahl sich der Stürmer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Beim jüngsten 7:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina erzielte er seine ersten beiden DFB-Tore.

"Es ist für mich etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt in diesem Kreis dabei sein darf. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Gerade, weil ich ja auch nicht mehr in den jüngeren Jahren stecke. Dass es so eingetroffen ist, kam unerwartet - es war aber dadurch auch umso schöner", freute sich Kleindienst.

Kleindienst schielt auf die WM 2026

Der Angreifer will sich im Team von Trainer Julian Nagelsmann mit "guten Leistungen" einbringen. "Auch bin ich ein umgänglicher Charakter, der keine Probleme macht. Ich mache die Sachen, die mir der Trainer vorgibt, zu 100 Prozent – zumindest versuche ich es mit meinen Fähigkeiten", hob er seine Vorzüge hervor.

Grundsätzlich sei Kleindienst zwar kein "Filigrantechniker", aber er könne durch Einsatz und Intensität helfen. "Am ehesten kann ich das über die Liga beweisen. Wenn die Leistungen im Klub stimmen, habe ich gute Argumente", betonte der Gladbacher.

Kleindienst betonte weiter, dass er von der WM 2026 träumt. Eine klare Prognose, ob er dabei sein kann, wollte er nicht geben. "Ich bin dann auch anderthalb Jahre älter. Natürlich ist es ein Traum von mir, bei der WM dabei zu sein. Aber der Weg dorthin ist noch sehr weit für mich", gab sich der Mittelstürmer bescheiden.