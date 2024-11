Trainer-Ikone gesteht Irrtum bei Bayern-Trainer Kompany

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Vincent Kompany ist seit Sommer Trainer des FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Vincent Kompany hat der FC Bayern im Sommer für eine Überraschung gesorgt. Das Vertrauen der Klub-Boss zahlte der belgische Ex-Profi in den vergangenen Wochen bereits zurück. Huub Stevens hätte nicht gedacht, dass sein ehemaliger HSV-Schützling eine erfolgreiche Trainer-Karriere vor sich hat.

Vincent Kompany und Huub Stevens kennen sich aus gemeinsame Zeiten beim Hamburger SV (2007 bis 2008), wo der heutige Cheftrainer des FC Bayern seine ersten Schritte in Richtung Welt-Karriere unter dem Niederländer ging. Der Schalker Jahrhunderttrainer hätte nie gedacht, dass der Belgier mal ebenfalls Fußballlehrer wird.

"Ich hätte damals nie geglaubt, dass Vince ein Kollege von mir werden würde. Ich hatte eher gedacht, dass Kompany ein Sportdirektor wird", gestand der 70-Jährige gegenüber der "Bild" und begründete: "Er sprach damals schon fünf verschiedene Sprachen. Ich dachte, der setzt sich doch niemals im Leben auf die Bank. Ich habe mich da schön geirrt."

FC Bayern: Huub Stevens freut sich für Vincent Kompany

Stevens freut sich, dass sein ehemaliger Schützling so erfolgreich ist. Kompany hatte noch vor dem 1:0-Sieg betont, dass ihn die strengen Anweisungen der Trainer-Ikone noch immer prägen würden: "Es war die harte Schule noch mit den Trainern Huub Stevens und Thomas Doll. Das war in dieser Zeit, auch in meiner Karriere, sehr wichtig.

Worte, über die sich auch der Routinier freut. "Ich freue mich, dass Vince meine Ratschläge von damals noch heute zu würdigen weiß", sagte Stevens dem Boulevardblatt. Bereits kurz nach der Verpflichtung von Kompany durch den FC Bayern hatte sich der Niederländer äußerst positiv über den 38-Jährigen geäußert.

"Vincent ist ein Typ mit einer Aura, und ich traue ihm das zu", hatte Stevens dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" Ende Juni gesagt. Eine Prognose, die sich bislang als goldrichtig herausstellt.