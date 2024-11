FC Bayern? Ausland? Baslers Wechsel-Ratschlag für Wirtz

IMAGO/Moritz Mueller

Spielen Jamal Musiala und Florian Wirtz (r.) bald gemeinsam beim FC Bayern?

Allzu lange wird Florian Wirtz wohl nicht mehr für Bayer Leverkusen kicken. Es deutet vieles darauf hin, dass der Nationalspieler die Werkself im Sommer verlassen wird. Bei der Wahl seines neuen Arbeitgebers hat der Offensivakteur die Qual der Wahl. Mario Basler legt ihm einen Wechsel zum FC Bayern nahe.

Seinen neuen Verein kann sich Florian Wirtz im kommenden Sommer wohl aussuchen, wenn er sich für einen Abschied von Bayer 04 Leverkusen entscheidet. Ganz besonders groß soll das Interesse von Manchester City, Real Madrid und vom FC Bayern sein, die den DFB-Star wohl nur zu gerne verpflichten würden.

Ex-Profi Mario Basler vertritt die Auffassung, dass dem 21-Jährigen mindestens noch eine weiter Saison in Deutschlands Fußball-Oberhaus gut tun würde. "Für Wirtz wäre es schon noch wichtig, das eine oder andere Jahr in der Bundesliga zu spielen - ich weiß nicht, ob es Leverkusen sein muss. Bayern wäre der nächste Schritt", schreibt er in seiner Kolumne für "Sport1."

Zieht es Florian Wirtz zum FC Bayern?

Erst im Anschluss daran solle sich der deutsche Nationalspieler mit einem Wechsel zu einem Schwergewicht aus dem Ausland befassen. "Dort vielleicht dann drei Jahre zu bleiben, ehe er den großen Schritt zu Real Madrid macht. Falls er nicht schon Xabi Alonso zu den Königlichen folgt ...", so Basler weiter.

Zudem hofft der 55-Jährige auf einen Wirtz-Wechsel zum FC Bayern, weil dort mit Jamal Musiala sein kongenialer Partner aus dem DFB-Team auf ihn warte. "Die zwei da vorne machen schon Spaß - zuzuschauen, wie sie mit der Murmel umgehen. Hoffentlich spielen sie bald bei Bayern zusammen", hofft Basler.

Eigentlich steht Wirtz beim Deutschen Meister noch bis 2027 unter Vertrag. Seit Monaten deutet sich allerdings an, dass die Zeit des gebürtigen Pulheimers am Rhein im Sommer endet. Als mögliche Ablösesumme wurden zuletzt über 130 Millionen Euro gehandelt.