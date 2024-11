Neuer United-Coach plant spektakulären Tausch-Deal

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Ruben Amorim bastelt angeblich schon an neuen United-Transfers

Bei Englands Rekordmeister Manchester United weht seit dieser Woche ein neuer Wind. Trainer Ruben Amorim hat seinen Job offiziell angetreten und viel Arbeit vor sich. Eine große Baustelle der Mannschaft will der neue Boss angeblich auf dem Transfermarkt angehen.

Bei Manchester United herrscht wieder Aufbruchstimmung. Grund ist die Ankunft von Neu-Trainer Ruben Amorim, der den wankenden Fußball-Riesen endlich zurück in die Spitzengruppe der Premier League führen soll. Ob das mit dem vorhandenen Spieler-Material funktionieren kann, ist allerdings fraglich.

Das denkt offenbar auch der Portugiese, der bereits konkrete Pläne für die kommende Sommer-Transferperiode geschmiedet haben soll. Im Fokus steht dabei vor allem die Offensive. Hier hat sich die Verpflichtung von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (17 Spiele, ein Tor) als millionenschwerer Fehlgriff erwiesen.

Zirkzee kann gehen, Osimhen soll kommen

Amorim will diese Baustelle laut Angaben der italienischen Zeitung "Il Mattino" durch einen spektakulären Tausch-Deal beheben. Demnach würde United Joshua Zirkzee zusammen mit einem nicht genannten Geldbetrag zur SSC Neapel schicken und dafür im Gegensatz Victor Osimhen bekommen.

Osimhen wurde im vergangenen Sommer an Galatasaray ausgeliehen und steht bei Napoli nach wie vor auf der Streichliste. Für den türkischen Topklub erzielte der Nigerianer bisher in neun Spielen acht Tore. Für Neapel hatte er zuvor in 108 Serie-A-Spielen starke 65 Mal getroffen.

Sporting-Star ebenfalls auf United-Liste

Ob ein derartiger Deal zustande kommt, bleibt aber abzuwarten. Englische Medien hatten schon vor der Amorim-Ankunft in Manchester berichtet, sein ehemaliger Sporting-Schützling Viktor Gyökeres solle ihm ins Old Trafford folgen. Konkrete Entwicklungen dahingehend gibt es aber ebenfalls nicht.

Die einzige Konstante in der Rechnung scheint Joshua Zirkzee zu sein. Englische wie italienische Medien berichten übereinstimmend, dass Manchester dieses Missverständnis gerne so schnell wie möglich beenden will. Selbst ein Wechsel in der anstehenden Winter-Transferperiode soll eine Option sein.