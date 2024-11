Dreesen über Musiala, Kimmich und Wirtz

IMAGO/RHR-FOTO

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Unlängst bestätigte der FC Bayern, dass Jan-Christian Dreesen sein Amt als Vorstandsvorsitzender des deutschen Fußball-Rekordmeisters bis 2027 ausüben werde. Nun hat sich der starke Mann des Bundesliga-Spitzenreiters zu wichtigen Themen rund um den Klub geäußert.

Jan-Christian Dreesen hat als Vorstandschef des FC Bayern ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, wenn es um das Personal geht, das die Münchner in eine glanzvolle - oder noch glänzendere - Zukunft führen soll. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der von Jamal Musiala, dessen Vertrag an der Isar allerdings aktuell nur noch bis zum Sommer 2026 läuft. Ein Umstand, den Dreesen nur zu gerne geändert sehen würde.

"Es ist ja keine Neuigkeit, dass wir natürlich mit einem der Top-Spieler weltweit, der in unseren Reihen ist, verlängern wollen", betonte Dreesen im Interview mit der "Abendzeitung". Musiala begeistere mit seiner spektakulären Spielweise das Publikum und solle "mit anderen wie Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich eines der Gesichter der Zukunft" des FC Bayern werden. "Solche Spieler sollen den Klub prägen", so Dreesen.

Ein "zeitliches Korsett" wolle er den längst laufenden Gesprächen über eine Verlängerung nicht verpassen, betont der Bayern-Boss, betont jedoch: "Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert."

Mit 21 Jahren zählt Musiala längst zu den Topstars des europäischen Fußballs, in München soll man angeblich sogar nicht davor scheuen, den Youngster zum Topverdiener zu machen.

Wirtz für den FC Bayern interessant, aber ...

Zu den Topverdienern zählt bereits Joshua Kimmich, dessen Kontrakt sogar 2025 ausläuft, mit dem man die Zusammenarbeit aber auch fortsetzen will.

"Er fühlt sich wohl in München und ist ein sehr wichtiger Spieler dieser Mannschaft. Er zeigt seine Klasse nicht nur bei uns, sondern auch in der Nationalmannschaft. Wir haben schon öffentlich gesagt, dass wir die Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung jetzt zügig angehen wollen. Ich würde es mir wünschen, wenn er weiter einer der Eckpfeiler der Mannschaft sein würde", bestätigt Dreesen.

Neben Musiala und Kimmich würden nicht wenige wohl auch Florian Wirtz gerne beim deutschen Branchenprimus sehen. Der DFB-Star steht aktuell bei Bayer Leverkusen unter Vertrag (bis 2027), dürfte die Werkself 2025 aber wohl verlassen. Die Konkurrenz im Werben um den 21-Jährigen wird in diesem Fall aber wohl ebenso groß sein wie die Ablöse, die Leverkusen aufrufen wird.

Dass man für Wirtz auch an die finanzielle Schmerzgrenze gehen könnte, hat Bayern-Urgestein Uli Hoeneß in der Vergangenheit allerdings schon durchblicken lassen.

Dreesen gibt sich hingegen etwas zurückhaltender: "Es muss immer das Interesse des FC Bayern sein, die besten deutschen Spieler bei sich zu haben. Auf Uli Hoeneß trifft aber auch zu, dass er immer gesagt hat, der FC Bayern müsse wirtschaftlich vernünftig handeln. Und er wäre nicht einverstanden mit uns, wenn wir nicht beide seiner Grundpfeiler beachten würden."