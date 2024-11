Experte: BVB-Situation "prekär", Sahin "angeschlagen"

IMAGO/Bahho Kara

BVB-Trainer Nuri Sahin hatte es bislang nicht immer leicht

Der frühere Bundesliga-Stürmer Nils Petersen hat sich besorgt gezeigt angesichts der aktuellen sportlichen Lage von Borussia Dortmund und den Finger in die Wunde des BVB gelegt.

In seiner illustren Karriere hat Nils Petersen zwar nie für Borussia Dortmund gespielt, dennoch hat er im Gespräch mit "Sky" mit Sorge auf die Umstände beim Tabellensiebten geblickt, der sich derzeit außerhalb der Europacup-Ränge befindet und eigentlich mit weit höheren Ambitionen in die Saison gestartet war.

"Die Situation ist prekär", sagte Petersen gegenüber dem Pay-TV-Sender und fügte an: "Das ging schneller als erwartet."

Der neue Trainer Nuri Sahin "wirkt angeschlagen", so Petersen weiter. Das Problem: Sahin hatte in den letzten Wochen wenig Möglichkeiten, die Dinge zum Guten zu wenden. Denn "aufgrund der vielen Verletzten ist die Bank bei vielen anderen Bundesligisten besser besetzt als in Dortmund", analysierte der heutige TV-Experte und legte den Finger in die Wunde der Schwarz-Gelben: "Einem Top-Klub darf das nicht passieren."

Petersen analysiert BVB-Probleme

Dazu machte der 35-Jährige, der in seiner Spielerlaufbahn im deutschen Fußball-Oberhaus für Energie Cottbus, den FC Bayern, Werder Bremen und von 2014 bis zu seinem Karriereende 2023 für den SC Freiburg auflief, Fehler bei der Kaderplanung aus. "Es fehlt an Führungsqualität auf dem Platz", bemängelte er.

"Dazu kommt ein unerfahrener Trainer an der Seitenlinie", fasste Petersen den Schlamassel der Dortmunder Borussia zusammen. Das alles spiegele "nun eben auch das Ergebnis wider", so der ehemalige Angreifer, der zwei Mal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Platz stand.

Der BVB spielt am Samstagnachmittag (15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) gegen Petersens Ex-Klub SC Freiburg. Die gute Nachricht aus Dortmunder Sicht: Nur gegen den FC Bayern haben die Breisgauer eine noch höhere Niederlagenquote (71%) als gegen den BVB (67%). Und: Zuhause sind die Schwarz-Gelben saisonübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen, gewannen zehn Partien.

Das Problem sind in dieser Spielzeit die Auswärtsspiele. In der entsprechenden Tabelle liegt der BVB mit nur einem Pünktchen und 4:12 Toren auf Platz 16.