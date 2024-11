Der nächste Thomas Müller? Das sagt Paul Wanner selbst

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wird Paul Wanner mal in die Fußstapfen von Thomas Müller beim FC Bayern treten (Archivbild aus 2023)

Thomas Müller ist als Eigengewächs des FC Bayern zu einer absoluten Vereinsikone aufgestiegen, ist mit über 720 Profi-Einsätzen für die Münchner mittlerweile Rekordspieler des Vereins. Einer, der zukünftig einmal in die Fußstapfen des Ur-Bayers treten könnte, ist Paul Wanner. Der Youngster, der derzeit als Leihspieler beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag steht, will davon aber noch überhaupt nichts wissen.

Wanner wechselte als Zwölfjähriger an den FC Bayern Campus, durchlief dann fünf Jahre lang die Jugendstationen beim deutschen Rekordmeister, ehe er bereits als 16-Jährige sein Profi-Debüt in der Bundesliga bestritt.

Dass er eines Tages in die Fußstapfen der spielenden Vereinslegende Thomas Müller treten könnte, davon will der Mittelfeldspieler aktuell aber noch nichts wissen.

"Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich bin jetzt noch hier in der Saison bei Heidenheim. Da liegt mein Fokus drauf, ich will mich hier weiterentwickeln und dann am Ende der Saison schauen, wie es weitergeht", gab der 18-Jährige im "Sky"-Interview zu verstehen.

In seinen Anfängen bei den Profis des FC Bayern war Müller nach Aussage Wanners aber einer seiner wichtigsten Unterstützer bei den Teamkollegen: "Thomas ist ein cooler Typ. Er mag es zu reden und er hat mir sehr viel geholfen, muss ich sagen."

Wanner besitzt beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, startet in der laufenden Spielzeit als Leihspieler beim 1. FC Heidenheim so richtig durch. Er stand in allen zehn Partien in der Startelf und erzielte bereits zwei Tore. Auch in den anderen beiden Wettbewerben, in denen die Heidenheimer dabei sind (DFB-Pokal und Conference League), hat der Youngster bereits getroffen.

RB Leipzig und Bayer Leverkusen sollen an Wanner interessiert sein

Wieso die Wahl im Sommer ausgerechnet auf das beschauliche Heidenheim fiel, begründete Wanner am "Sky"-Mikrofon wie folgt: "Die Gründe, warum ich gewechselt bin, waren, dass ich mich hier in Ruhe auf Fußball konzentrieren und weiterentwickeln kann. Und auch an den Dingen arbeiten kann, die ich noch nicht so gut kann."

Zuletzt mehrten sich die Spekulationen, dass es in der Bundesliga weiterhin großes Interesse an dem Teenager geben soll. Unter anderem wurden bereits RB Leipzig und Bayer Leverkusen als mögliche Abnehmer gehandelt.

"Man bekommt es ab und zu mit, aber im Großen und Ganzen versuche ich das auszublenden und hier einfach mein Ding zu machen", stellte Wanner klar, der sich vor allem auf seiner Lieblingsposition auf der Zehn weiter im deutschen Fußball-Oberhaus etablieren will.