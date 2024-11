Kompany rudert nach Hoeneß' Meister-Ansage zurück

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany

Uli Hoeneß hat schon vor dem elften Bundesliga-Spieltag mit einer großspurigen Titel-Ansage für Schlagzeilen gesorgt. Auf die jüngsten Aussagen des Ehrenpräsidenten des FC Bayern angesprochen, ruderte Cheftrainer Vincent Kompany am Freitagabend etwas zurück.

"Ich habe natürlich total Respekt vor Uli Hoeneß. Der hat natürlich ein kleines bisschen mehr Erfahrung als ich. Wenn es am Ende so ist, ist es schön", meinte der belgische Coach der Münchner am "DAZN"-Mikrofon über den Vereinspatron des FC Bayern.

Hoeneß hatte einen Tag zuvor eine Art Meisterschaftsversprechen abgegeben, indem er bei einer Veranstaltung der Zeitung "Finanz und Wirtschaft" in der Schweiz gesagt hatte: "Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. Wir stehen zum heutigen Zeitpunkt wunderbar da."

Zu diesem Zeitpunkt hatte der deutschen Branchenprimus vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg bereits die souveräne Tabellenführung inne, rangierte mit fünf beziehungsweise gar neun Zählern Vorsprung auf die wohl härteste Bayern-Konkurrenz von RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

Kompany will "wieder einen Schritt weiter machen"

Kompany wollte sich auf die Meister-Ansage von Hoeneß nicht einlassen und betonte vor Anpfiff am Freitagabend die Wichtigkeit jedes einzelnen Spieltages: "Es geht einfach über dieses Spiel und dass wir wieder einen Schritt weiter machen und die Mannschaft besser wird."

Der ehemalige Verteidiger zog dabei auch einen Vergleich zum Vorjahr, als der FC Bayern noch unter der Regie von Vorgänger Thomas Tuchel die Meisterschaft verpasste: "Letzte Saison hatten wir 72 Punkte und wurden Dritter. Diese Saison wollen wir noch viel mehr zeigen. Jede Minute ist wichtig, dass wir versuchen, besser zu werden."

Neben der Bundesliga liegt der FC Bayern auch in den beiden anderen Wettbewerben im DFB-Pokal sowie in der Champions League aussichtsreich im Rennen.