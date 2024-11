Baumgart entlassen! HSV-Hammer perfekt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des HSV

Nach dem 2:2 gegen den FC Schalke 04 hat sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Das gab der Zweitligist am Sonntag bekannt.

"Steffen hat mit großer Leidenschaft, Energie und Einsatz bis zuletzt alles für den HSV gegeben. Unsere Analyse der aktuellen Situation und des gestrigen Spiels hat aber nochmals verdeutlicht, dass wir für den Weg aus der Leistungs- und Ergebniskrise einen neuen Impuls für nötig erachten", wird Sportvorstand Stefan Kuntz in einer Mitteilung des HSV zitiert.

Neben Baumgart wurden auch dessen Assistenten Rene Wagner und Kevin McKenna freigestellt. Die Mannschaft sei am Sonntagvormittag über die Entscheidungen informiert worden. Interimsweise übernimmt Assistenzcoach Merlin Polzin die Geschicke bei den Rothosen.

Baumgart selbst fand versöhnliche Worte, nahm seinen Rauswurf laut Vereinsmitteilung "gefasst" auf.

"Ich möchte mich bei Stefan Kuntz und auch Jonas Boldt für die Chance bedanken, bei meinem Lieblingsverein der Kindheit arbeiten zu dürfen. Es war eine spannende und sehr intensive Zeit. Ich bleibe dem Klub verbunden und wünsche dem HSV, dass man die Ziele erreicht. Mein Dank gilt auch dem gesamten Staff und allen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle", sagte er.

Baumgart nach Remis noch optimistisch

Am Samstag kam der Hamburger SV gegen den kriselnden FC Schalke 04 trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus. Der Aufstiegsanwärter blieb damit im vierten Spiel in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Sieg.

Nach der Partie hatte Baumgart noch betont, dass er das "absolute Vertrauen" verspürt. "Ich fühle mich stark genug, die Situation zu lösen", sagte er am "Sky"-Mikrofon.

Die HSV-Bosse hatten geplante Interviews nach dem Remis aber bereits abgesagt und damit angedeutet, dass sich Baumgarts Zeit bei den Rothosen dem Ende neigen könnte.

Baumgart hatte den HSV im Februar 2024 übernommen. Wer in die Fußstapfen des 52-Jährigen tritt, ist noch offen.