BVB-Kapitän mit Ansage an den FC Bayern

Emre Can peilt mit dem BVB einen Heimsieg gegen den FC Bayern an

Borussia Dortmund schöpft nach dem deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg neuen Mut. Am kommenden Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern im Signal-Iduna-Park. BVB-Kapitän Emre Can blickt zuversichtlich auf das Duell mit dem Tabellenführer voraus.

"Wir werden auf Sieg spielen", kündigte Can auf der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund am Sonntag hinsichtlich der Partie gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) an.

Der BVB will dann vor allem auf seine Heimstärke zurückgreifen. Die Schwarz-Gelben gewannen bislang alle sechs Bundesliga-Spiele vor den eigenen Fans. Auswärts drückt dagegen der Dortmunder Schuh (nur ein Punkt aus fünf Begegnungen). Aus diesem Grund rangieren die Westfalen bereits zehn Zähler hinter dem Spitzenreiter aus München und sind lediglich Fünfter.

"Wir sind eine Macht zu Hause, wir brauchen uns nicht zu verstecken", stellte Can am Sonntag klar.

"Das wird ein sensationelles Spiel, die Fans freuen sich immer, im Stadion zu sein, wenn die Bayern kommen", fieberte Julian Brandt dem Klassiker im Gespräch mit "Sky" entgegen: "Wir hatten ein sehr schlechtes Heimspiel im letzten Jahr, haben es auswärts geschafft, nach vielen Jahren wieder zu gewinnen. Und jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Heimspiel gegen die Bayern mal wieder zu gewinnen."

BVB und FC Bayern zunächst in der Champions League gefordert

Zunächst steht aber erst einmal die Champions League auf dem Programm. Der BVB gastiert am Mittwochabend (21 Uhr) bei Dinamo Zagreb. Die Dortmunder rangieren in der Königsklasse nach der Halbzeit der Ligaphase mit neun Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der kroatische Spitzenklub liegt mit sieben Zählern auf der 16. Position.

Auch der FC Bayern ist unter der Woche in der Champions League gefordert. Die Münchner (17.) empfangen am Dienstagabend (21 Uhr) Paris Saint-Germain (25.).