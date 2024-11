Abstiegsnot beim VfL Osnabrück immer größer

IMAGO/Sven Leifer

Absteiger VfL Osnabrück bleibt nach der dritten Niederlage nacheinander weiter am Tabellenende der 3. Liga. Gegen den FC Ingolstadt verlor die Mannschaft von Trainer Pit Reimers in Unterzahl 2:4 (0:2). Der FCI hingegen ist nach dem zweiten Sieg in Folge in der Spitzengruppe angekommen, die Bayern liegen nur vier Zähler hinter Tabellenführer und Aufsteiger Energie Cottbus.

Sebastian Grönning (20., 34., 49.) erzielte für die Ingolstädter einen Dreierpack, David Kopacz (56.) erhöhte auf 4:0. Die Hoffnungen des VfL nach dem Doppelschlag durch Ba-Muaka Simakala (74.) und Dave Gnaase (75.) zerschlugen sich nach der Roten Karte gegen Timo Beermann (76.) schnell.