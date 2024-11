Ricken erklärt: Darum musste Hummels den BVB verlassen

IMAGO/Steinbrenner

Lars Ricken begründete den BVB-Abschied von Mats Hummels

Im Sommer endete die Zeit von Mats Hummels bei Borussia Dortmund nach fünf weiteren Jahren. Die Trennung von dem routinierten Innenverteidiger kam durchaus überraschend. BVB-Boss Lars Ricken hat nun erklärt, warum die Westfalen den Innenverteidiger ziehen gelassen haben.

Borussia Dortmund entschied sich im Sommer, den auslaufenden Vertrag mit Mats Hummels nach fünf Jahren nicht mehr zu verlängern. Der Abschied des Innenverteidigers, der in der Spielzeit 2023/24 mit großartigen Leistungen maßgeblichen Anteil am überraschenden Einzug ins Champions-League-Finale hatte, sorgte für große Diskussionen.

"Wir wollten Platz schaffen für Spieler, die nachkommen", erklärte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken die Beweggründe für die Trennung am Sonntag auf der Dortmunder Mitgliederversammlung und führte weiter aus: "Wir haben drei Top-Innenverteidiger mit Süle, Schlotterbeck und Anton."

BVB und Hummels sind "im Guten auseinandergegangen"

Auch das Alter von Hummels, der im Dezember seinen 36.Geburtstag feiert, sei ein Grund für das Aus bei den Westfalen gewesen. "Am Ende mussten wir uns aber die Frage stellen, ob wir andere, jüngere Spieler in die Verantwortung nehmen", so der Ex-Profi weiter, der betonte, dass man "im Guten auseinandergegangen" sei.

Hummels "wird Teil der BVB-Familie bleiben", stellte die Klub-Ikone klar und verwies auf die besonderen Leistungen, die der Weltmeister von 2014 im Trikot des Bundesligisten vollbrachte. Der Abwehrspieler war 2008 vom FC Bayern in den Ruhrpott gewechselt, bevor er acht Jahre späte den umgekehrten Weg einschlug.

An der Säbener Straße verbrachte der 78-fache Nationalspieler drei Spielzeiten, bevor er erneut beim BVB anheuerte. Mittlerweile kickt der Routinier in der italienischen Serie A bei der AS Rom, wo Hummels allerdings erst zu zwei Einsätzen kam. Zuletzt wurde daher bereits Winterabschied spekuliert.