IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Sonderlob für Markus Krösche von Eintracht Frankfurt

Nach der Trennung von Steffen Baumgart befindet sich der Hamburger SV auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Der ehemalige Bundesliga-Profi Maik Franz brachte nun Urs Fischer beim HSV ins Spiel. Außerdem schwärmte er von seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt.

Das Aus von Baumgart beim HSV kann Franz nachvollziehen, wie er in seiner "kicker"-Kolumne schrieb. "Aus dem Potenzial der Mannschaft sprang bisher definitiv zu wenig heraus", merkte er an.

Der 43-Jährige betonte allerdings: "Trotzdem liegt es nicht immer nur am Trainer, wenn ein Klub mit solchen Möglichkeiten nun im siebten Jahr in der 2. Liga spielt. Sondern: Über diesen Zeitraum fehlte es an sportlicher Kompetenz."

Franz blickt gespannt auf die Nachfolge-Entscheidung beim HSV. "Helfen könnte dem HSV jetzt ein Trainer wie Urs Fischer, der bei Union gezeigt hat, dass er aufsteigen und zugleich Spieler entwickeln kann. Und der die Persönlichkeit mitbrächte, in der Medienstadt Hamburg zu bestehen", so der ehemalige Abwehrspieler.

Fischer war von 2018 bis 2023 Trainer bei Union Berlin. Seit seiner Entlassung ist der 58 Jahre alte Schweizer ohne Anstellung.

Krösche als "Übervater" des Erfolgs von Eintracht Frankfurt

In seiner Kolumne äußerte sich Franz auch zu Eintracht Frankfurt. Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bundesliga sei "ein eindrucksvoller Zwischenstand, der keine Momentaufnahme bleiben muss".

Der 43-Jährige traut seinem Ex-Klub die Qualifikation für die Champions League durchaus zu, die SGE sei ein "ernsthafter Kandidat" für die Königsklasse - und das "nicht wegen etwaiger Schwäche von Konkurrenten wie Leipzig oder Dortmund, sondern wegen ihrer eigenen Stärke".

Frankfurt verfüge über einen "hochtalentierten Kader, der jetzt schon auf hohem Niveau konkurrenzfähig ist, obwohl viele Spieler längst noch nicht ihr Limit erreicht haben und noch richtig hungrig sind nach permanenter Weiterentwicklung", schwärmte Franz.

Auch für Sportvorstand Markus Krösche fand Franz nur lobende Worte. "Mit Sicherheit hat der Erfolg in Frankfurt mehrere Väter, doch Krösche ist da für mich der Übervater", betonte er.

Sportlich habe Krösche "eine mitreißende Dynamik in Gang gesetzt", zeitgleich stehe er für "Souveränität und Geduld".

Auch mit dem Vertrauen, dass er Trainer Dino Toppmöller im Sommer geschenkt hat, lag Krösche laut Franz "goldrichtig".