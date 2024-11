Nach Baumgart-Aus: Weiteres Trio vor dem Ende beim HSV

IMAGO/Justus Stegemann

Levin Öztunali (l.) hat beim HSV wohl keine Zukunft mehr

Die Entlassung von Cheftrainer Steffen Baumgart am Tag nach dem 2:2-Remis des Hamburger SV gegen den FC Schalke 04 könnte erst der Beginn größerer personeller Veränderungen beim HSV gewesen sein. Laut jüngster Medienberichte droht nämlich auch mehreren Profis der Hanseaten der Rausschmiss.

"Der eine oder andere Spieler weiß auch schon Bescheid, dass er im Winter gehen könnte", wurde Sportvorstand Stefan Kuntz bei "Welt TV" zitiert. Der HSV-Boss hatte sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Steffen Baumgart entschieden, nachdem die Rothosen am 13. Spieltag in der zweiten Liga auf Tabellenplatz acht zurückgefallen waren.

Nun dürfte die Luft beim kriselnden Hamburger SV auch für mehrere Lizenzspieler sehr dünn werden.

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" steht unter anderem Levin Öztunali vor eine mehr als fraglichen Zukunft im Volkspark. Der Enkel des HSV-Idols Uwe Seeler war erst im Sommer 2023 mit großen Erwartungen nach Hamburg zurückgekehrt. Dort konnte sich der 28-Jährige aber weder unter Baumgart noch unter dessen Vorgänger Tim Walter einen Stammplatz erkämpfen.

HSV seit vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg

Neben dem ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler wurden weitere Namen gespielt, die im Winter verliehen oder verkauft werden könnten. Unter anderem sollen das der Finna Anssi Suhonen und der Franzose William Mikelbrencis sein, die bis zuletzt klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.

Das genannte Trio hat beim Hamburger SV in der laufenden Spielzeit praktisch noch gar nicht stattgefunden. Öztunali steht bei zwei Kurzeinsätzen als Einwechselspieler, hat in der gesamten Saison 27 Minuten auf dem Platz in der 2. Bundesliga gestanden.

William Mikelbrencis hat 79 Einsatzminuten in 2024/2025 zu Buche stehen, Anssi Suhonen lief in den vergangenen Monaten überhaupt nicht für die HSV-Profis auf.

Der Hamburger SV droht in dieser Saison zum siebten Mal nacheinander den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu verpassen. Nach vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg hatte sich der Klub am Sonntag von Baumgart getrennt.