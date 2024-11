"Bauchgefühl": Hinteregger erklärt Comeback

Peter Schatz

Martin Hinteregger (l.) spielte in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt

Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt, Martin Hinteregger, kehrt in den Profifußball zurück und schließt sich Austria Klagenfurt an.

Der österreichische Bundesligist verkündete das spektakuläre Comeback am Montag. "Transfer-Hammer in Waidmannsdorf!", hieß es in einer Mitteilung der Austria.

Bei den Violetten unterschrieb Hinteregger einen Vertrag bis 2026. Spielberechtigt ist der 32-Jährige ab Januar.

"Martin Hinteregger hat einen ungewöhnlichen Karriereweg genommen, nach extrem erfolgreichen Jahren bei Eintracht Frankfurt wohl auf dem persönlichen Höhepunkt den Entschluss gefasst, eine Pause einzulegen", sagte Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel: "Wir standen regelmäßig in Kontakt, sind in dieser Zeit offen und ehrlich miteinander umgegangen. Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück. Wir freuen uns darüber, dass er seine Klasse und Erfahrung bei der Austria einbringen wird und sind davon überzeugt, dass er in jeder Hinsicht einen Gewinn für unseren Verein darstellt."

Hinteregger selbst betonte, dass er sich auf sein "Bauchgefühl" verlassen habe. "Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist", so der Innenverteidiger.

Hinteregger verkündete 2022 Karriereende

Im besten Fußballeralter von damals 29 Jahren verkündete Martin Hinteregger im Sommer 2022 völlig überraschend sein Karriereende und bat bei Bundesligist Eintracht Frankfurt um vorzeitige Vertragsauflösung.

Hinteregger stand bis zuletzt zwar noch als aktiver Fußballer auf dem Platz, aber nur noch in der fünften österreichischen Liga beim SGA Sirnitz in Kärnten, wo er als Spielertrainer aktiv war.

Nachdem der Innenverteidiger zunächst bei Red Bull Salzburg viele Titelgewinne gefeiert hatte und zwischen 2010 und 2016 unter anderem dreimal das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann, spielte er von 2016 bis 2022 für insgesamt drei verschiedene Klubs in der Bundesliga.

Seinen größten Erfolg feierte er im Jahr 2022, als er mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann und dabei unter Cheftrainer Oliver Glasner Stammspieler bei den Adlerträgern war.