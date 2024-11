Blitz-Rückkehr von Bayern-Star nimmt Formen an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Pavlovic am Montag im Training des FC Bayern

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic steht dicht vor einem Comeback für den FC Bayern. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) nahm er nun sogar an einer wichtigen Trainingseinheit teil.

Der FC Bayern München darf auf eine baldige Rückkehr von Mittelfeldlenker Aleksandar Pavlovic hoffen. Der 20-Jährige nahm am Montag auch am Abschlusstraining für das Duell gegen PSG teil, Pavlovic sprühte dabei vor guter Laune.

Offen ist allerdings, wann Aleksandar Pavlovic nach seinem überstandenen Schlüsselbeinbruch für Cheftrainer Vincent Kompany wieder eine ernsthafte Option für den Kader ist. Zunächst sah es danach aus, als würde der DFB-Star in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr bestreiten können. Doch schon am vergangenen Montag hatte er erstmals Teile des Mannschaftstrainings absolviert, musste in Zweikämpfen aber zunächst noch Vorsicht walten lassen.

Der Youngster hatte sich im Bundesliga-Spiel Mitte Oktober gegen Vizemeister VfB Stuttgart an der Schulter verletzt, anschließend war sogar eine Operation notwendig. Seither verpasste er sieben Pflichtspiele mit dem FC Bayern sowie die jüngsten zwei Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn.

Bayern-Star Kimmich: "Das sind immer besondere Spiele"

Positiv aus Sicht des FC Bayern: Auch die zuletzt leicht angeschlagenen Manuel Neuer und Mathys Tel konnten am Montagnachmittag am Training teilnehmen. Nicht mit dabei waren Ersatztorwart Sven Ulreich sowie die verletzten Joao Palhinha, Josip Stanisic, Hiroki Ito und Tarek Buchmann. Aleksandar Pavlovic war zuletzt im zentralen Mittelfeld von Leon Goretzka vertreten worden.

Die Bayern stehen in der Königsklasse nach zwei Siegen und zwei Niederlagen durchaus weiterhin unter Zugzwang. "Es wird schwer, weil Paris eine gute Mannschaft hat und weil es Champions League ist", so Joshua Kimmich im Vorfeld. "Das sind immer besondere Spiele. Wir müssen auf dem höchsten Level sein."