Bundesligist steigt in Poker um BVB-Talent ein

IMAGO/ThorstenxTillmann

Julian Hettwers Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln ist mit seinem Interesse an BVB-Talent Julian Hettwer scheinbar nicht alleine. Auch aus der Bundesliga kommen erste Lockrufe. Im Unterbau von Borussia Dortmund ist der Youngster nicht der einzige Spieler, der sich bald verabschieden könnte.

Mit dem 1. FC Heidenheim ist nach "Sky"-Angaben nun auch ein Klub aus dem deutschen Oberhaus an Julian Hettwer von Borussia Dortmund interessiert. Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" das Werben von Zweitligist 1. FC Köln publik gemacht.

Dass der Flügelstürmer begehrt ist, überrascht nicht: Der 21-Jährige ist Stammspieler beim BVB II in der 3. Liga, in der laufenden Saison zählt er mit neun Treffern in 14 Spielen hinter Sebastian Grönning (FC Ingolstadt) und Timmy Thiele (Energie Cottbus) zu den besten Torjägern.

Zugleich ist der Youngster trotz seines jungen Alters schon äußerst erfahren. In der 3. Liga bestritt Hettwer bereits 110 Partien (23 Tore), für den BVB absolviert er seine zweite Drittliga-Saison. Im Kader von Jan Zimmermann zählt er zu den absoluten Stammspielern.

Nicht zuletzt macht den gebürtigen Bochumer, der 2023 vom MSV Duisburg zu den Schwarz-Gelben gewechselt war, seine Vertragssituation so interessant für die Konkurrenz. Hettwers Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus, ab Januar darf er mit anderen Klubs in direkte Vertragsgespräche gehen.

BVB kündigt Gespräch mit Hettwer an

Ob der 1. FC Heidenheim an einem ablösefreien Transfer im Sommer oder an einem Wechsel im Winter interessiert ist, führt "Sky" indes nicht aus. Beim 1. FC Köln würde man den Angreifer laut "Ruhr Nachrichten" derweil gerne schon im Januar unter Vertrag nehmen.

Doch auch ein Verbleib beim BVB steht durchaus noch im Raum. U23-Chef Ingo Preuß betonte zuletzt, dass bald ein Gespräch mit dem Spieler ansteht. "Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler. Natürlich würden wir ihn gerne über den Sommer hinaus halten."

Unterdessen droht der Dortmunder Borussia offenbar ein Abgang im kommenden Sommer von Abwehrtalent Filippo Mane. Einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge hat er das Interesse einiger Serie-A-Klubs auf sich gezogen. Zudem stehen mit Franz Roggow und Marcel Lotka weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft bei anderen Vereinen auf dem Zettel.