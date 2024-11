Harry Kane kontert Hamann-Kritik: "Weit hergeholt"

IMAGO/Mladen Lackovic

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf PSG

Laut Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann trifft Harry Kane nur gegen die kleinen Gegner des FC Bayern. Eine Kritik, auf die der Engländer nun eine deutliche Antwort parat hatte.

Harry Kane kann mit der Kritik von TV-Experte Dietmar Hamann nur wenig anfangen. "Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, da ich in der letzten Saison gegen große Mannschaften getroffen habe", entgegnete der 31-Jährige am Montag auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21:00 Uhr).

Der Münchner Goalgetter verwies dabei auf seine Ausbeute in der letzten Saison, als er etwa gegen den späteren Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund drei Tore geschossen habe. Gegen Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart war Kane doppelt erfolgreich. "Ich habe gegen die größeren Teams getroffen."

Kane versuche, in jedem Spiel Tore zu erzielen und "der Mannschaft zu helfen", was naturgemäß auch seine Aufgabe als Stürmer der Mannschaft sei. "Aber wie immer werde ich meine Leistung nicht nur an den Toren messen", hob Kane hervor. Auch das "Spiel ohne Ball" sei wichtig. "Wenn wir drei Siege einfahren ohne dass ich treffe, werden ich und der Coach glücklich sein." Vielleicht, so Kane diplomatisch, seien die kritischen Aussagen aber auch "aus dem Zusammenhang gerissen" worden, fügte er an.

Kane beim FC Bayern: "Ich fühle mich im Moment wirklich gut"

Dietmar Hamann hatte nach der Niederlage in der Champions League gegen Aston Villa (0:1) aufhorchen lassen, als er vom Engländer mehr Tore in den großen Spielen forderte.

"Ich habe schon nach der EM im Sommer gesagt, dass er den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein - auch wenn er letztes Jahr über 30 Tore geschossen hat", hatte Hamann in seiner Kolumne für "Sky" geschrieben: "Er wurde nicht geholt, um gegen Darmstadt einen Hattrick zu erzielen. Er wurde geholt, um gegen Leverkusen und Aston Villa ein Tor zu machen und im Viertelfinale der Champions League zu treffen. Das hat er bislang nicht getan."

Zuletzt hatte Harry Kane mit einem Dreierpack gegen den FC Augsburg (3:0) geglänzt. In 17 Pflichtspielen gelangen ihm bereits 20 Tore. "Meine Zahlen und Tore sind die besten, die ich je hatte", hob er hervor: "Ich fühle mich im Moment wirklich gut."