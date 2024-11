Matthäus warnt FC Bayern vor "Wucht"-BVB

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Lothar Matthäus hat auf das frühere Top-Duell zwischen BVB und FC Bayern geblickt

Am kommenden Samstagabend steht im Signal Iduna Park der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern an. Eine leichte Aufgabe für die Münchner könnte man angesichts des Vorsprungs von zehn Punkten meinen, doch TV-Experte Lothar Matthäus hat nun vor dem BVB gewarnt.

Der FC Bayern ist in der Saison 2024/25 wieder dort, wo er - mit Ausnahme der Vorsaison - in den letzten Jahren spätestens am Ende der jeweiligen Spielzeit immer zu finden war: ganz vorn in der Tabelle. Doch nicht nur das. Die Münchner haben bereits sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Eintracht Frankfurt auf Platz zwei und sage und schreibe zehn Zähler Abstand auf Dauerrivale Borussia Dortmund auf Rang fünf.

Ist das anstehende Duell am Samstagabend (18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) also quasi schon vor dem Anpfiff entschieden, kann sich der deutsche Rekordmeister im Klassiker zurücklehnen? Nein, erklärte Ex-Münchner Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne

"Der BVB hat auf jeden Fall einen besseren Kader, als die Auswärtsauftritte es deuten lassen", warnte er seinen früheren Klub. Die Schwarz-Gelben sammelten zwar in der Ferne erst einen mickrigen Punkt, "die Leistungen zu Hause stimmen" jedoch, betonte Matthäus.

Matthäus: FC Bayern auch beim BVB der Favorit

In der Tat befindet sich der BVB in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Platz, im Heim-Ranking führen die Dortmunder das Tableau jedoch an.

"Dortmund ist zu Hause eine Wucht", fasste Matthäus zusammen, "da werden die Bayern mit Sicherheit gefordert sein."

Durch das offensive Spiel des BVB könnten sich "aber vielleicht für den FCB mehr Räume und Chancen als noch in der ersten Stunde gegen den FC Augsburg" ergeben, freute sich der Rekordnationalspieler auf ein offenes Spiel.

Mit Blick auf die Borussia setzte er hinzu: "Vielleicht hat Nuri Sahin jetzt endlich seine erste Elf gefunden. Mittlerweile bin ich mit den Namen in der Aufstellung einverstanden." Das Mittelfeld aus Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Julian Brandt habe "schon eine hohe Qualität", lobte er die Zentrale der Gastgeber.

Statistik und Tabellen hin oder her: "Trotz der Dortmunder Heimstärke denke ich, dass Harry Kane und Co. als Favorit in den Klassiker gehen", schloss der 63-Jährige.