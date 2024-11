Abschied im Sommer von Werder-Star besiegelt?

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Verlässt Romano Schmid den SV Werder Bremen schon im Winter?

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen droht ein baldiger Abschied eines Leistungsträgers. Schon im Winter könnte eine Anfrage aus der Premier League eintrudeln.

Champions-League-Teilnehmer Aston Villa zeigt nach Angaben von "Sky" Interesse an einer Verpflichtung von Werder Bremens Romano Schmid. Der Klub aus Birmingham habe bereits seine Scouts auf den 24-Jährigen angesetzt.

Schmid liegen den Informationen des TV-Senders zufolge sogar erste Anfragen für einen Wechsel im Winter vor. Da sein Vertrag an der Weser noch bis 2026 gültig ist, reden die Verantwortlichen von Werder Bremen aber ein entscheidendes Wörtchen mit.

Selbst für den Fall, dass der SVW einen Transfer seines Leistungsträgers im Januar abwenden kann, droht offenbar ein baldiger Abschied, heißt es in dem Bericht. Schmid plane inzwischen, den Bundesligisten nach der laufenden Saison zu verlassen. Angeblich kann er für eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro wechseln.

Für Werder Bremen würde ein solcher Transfer ein sattes Plusgeschäft bedeuten. Die Grün-Weißen hatten den Offensivspieler im Januar 2019 für gerade einmal eine Million Euro von RB Salzburg verpflichtet, um ihn zunächst für anderthalb Jahre an den österreichischen Klub Wolfsberger AC zu verleihen.

Werder Bremen: Romano Schmid traut sich die Champions League zu

Seither bestritt der inzwischen 21-fache Nationalspieler Österreichs 135 Pflichtspiele für Werder Bremen, unter Cheftrainer Ole Werner ist er im offensiven Mittelfeld unverzichtbar. In allen elf Bundesliga-Partien dieser Saison stand Schmid in der Startelf.

Dass er sich einen Wechsel zu einem großen Klub zutraut, hatte Schmid jüngst in einem Interview mit "Sky Sport Austria" betont. "Ich sehe mich schon so, dass ich dort mithalten kann", erklärte er mit Blick auf die Spiele in der Champions League: "Ich habe mit 19 Jahren in der Europa League mit dem WAC gespielt und dort gegen AS Rom und Gladbach richtig gute Spiele gemacht."