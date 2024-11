Bayern-Legende geht mit Olise hart ins Gericht

FIRO/SID

Noch ohne Torbeteiligung für Frankreich: Michael Olise

Der FC Bayern trifft in der Champions League am Dienstagabend auf Paris Saint-Germain. Mit dabei: Frankreichs Nationalspieler Michael Olise. Der Offensivakteur ist in München gut angekommen. In der Nationalmannschaft läuft es dagegen noch nicht richtig rund. Ex-FCB-Profi Bixente Lizarazu will deshalb eine Leistungssteigerung sehen.

Sieben Tore und vier Vorlagen in den ersten 16 Pflichtspielen: Michael Olise hat sich beim FC Bayern gut eingefügt. Doch in der französischen Nationalmannschaft läuft es noch nicht wirklich rund.

Der französische Ex-Weltmeister Bixente Lizarazu erhofft sich deshalb vom 22-Jährigen noch eine deutliche Leistungssteigerung.

Olise habe beim deutschen Fußball-Rekordmeister "einen guten Start hingelegt", lobte Lizarazu gegenüber dem Nachrichtenportal "t-online" zwar: "Bei der französischen Nationalelf ist das aber nicht der Fall."

In den ersten vier Spielen für Frankreich war Olise noch an keinem Tor beteiligt. "In Frankreich und im französischen Nationalteam erwarten wir mehr von ihm", bekräftigte Lizarazu.

FC Bayern: Vergleiche zu Ribery verbieten sich (noch)

Dementsprechend zurückhaltend reagierte der ehemalige Bayern-Star, der beim Rekordmeister 2006 nach acht Jahren für den Bundesligisten dort seine Karriere beendete, auf Vergleiche zu anderen französischen Spielern bei den Bayern: "Es gibt nur einen Franck Ribéry. Und es wird immer nur einen Michael Olise geben."

"Es ist ein großer Schritt, bei Bayern zu spielen. Michael Olise muss noch viel lernen", so Lizarazu weiter. "Ich hoffe, dass er mal eine ähnlich fantastische Karriere bei Bayern macht, wie Franck sie dort hatte."

Der FC Bayern arbeitete in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich mit französischen Profis zusammen. Los ging es 1994 mit Jean-Pierre Papin - drei Jahre später kam Lizarazu. Aktuell sind mit Dayot Upamecano, Michael Olise und Kingsley Coman drei Franzosen im Münchner Kader.

"Die Geschichte von französischen Spielern und Bayern ist eine großartige und wunderschöne. Wenn ein Franzose zu Bayern geht, erwarte ich eigentlich immer, dass er die weiterschreibt und Erfolg hat", sagte Lizarazu.