Trainer verrät: Hummels stand kurz vor Wechsel nach England

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels steht mittlerweile bei AS Rom unter Vertrag

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer war Mats Hummels mehr als zwei Monate vereinslos, bevor sich der langjährige BVB-Profi am Ende AS Rom anschloss und nach Italien wechselte. Kurz vor seinem Transfer in die Serie A war Hummels aber offenbar auch in England Thema, denn ein deutscher Coach, der in der Premier League trainiert, hatte den Weltmeister von 2014 auf dem Radar, wie er nun verriet.

"Was wäre, wenn ...", diese Frage wird sich wohl auch Mats Hummels in den letzten Wochen und Monaten gestellt haben, nachdem er sich nach vielen Spekulationen um verschiedenste Vereine aus Spanien und Italien schließlich im September AS Rom anschloss, wo es zuletzt drunter und drüber ging.

Erst wurde Hummels nicht eingesetzt, dann bekam er gleich zwei Mal einen neuen Trainer. Erst versuchte Ivan Juric als Nachfolger von Roma-Ikone Daniele de Rossi sein Glück, Juric wiederum wurde jüngst von Claudio Ranieri ersetzt, um den italienischen Traditionsklub zurück in die Spur zu bringen.

Ganz anders sah es im gleichen Zeitraum bei Brighton & Hove Albion aus. Dort ist seit Juli Fabian Hürzeler im Amt und belegt mit seinem Team in der Premier League einen überzeugenden Tabellenplatz fünf. Und wären die Tage Anfang September anders verlaufen, dann stünde jetzt auch Hummels mit auf Rang fünf nicht mit der Roma auf Platz zwölf.

Denn wie Hürzeler im Podcast "Phrasenmäher" von "Bild" verriet, stand Hummels nur kurz vor seinem Rom-Wechsel vor einem Transfer nach Brighton.

Hummels-Vater zu Gesprächen in England

"Die Zahlen von Mats Hummels waren sehr, sehr gut. Top 10 von allen Innenverteidigern weltweit. Dementsprechend war von uns natürlich Interesse da, und es gab Gespräche", verriet der Premier-League Coach, der im Sommer vom FC St. Pauli kam, und fügte an: "Auch Tony (Bloom, Brightons Eigentümer, d.Red.) war aufgrund der Daten total überzeugt."

Laut "Sport Bild"-Informationen soll Hummels' Vater Hermann sogar in England mit Brighton verhandelt und Hummels junior derweil in München schon einen Medizincheck absolviert haben.

Am Ende entschieden sich Brighton und Hürzeler aber bekanntermaßen anders.

Warum die Wahl doch nicht auf Hummels fiel, erklärte Hürzeler so: "Wenn du einen Siegertypen wie Mats holst, musst du schauen, wen du aus deinem System rausnimmst, um die Struktur der Mannschaft beizubehalten, das ist in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen."