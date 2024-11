Matthäus traut VfB-Star den Sprung zu Barca zu

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Angelo Stiller (2.v.r.) ist Stammspieler beim VfB Stuttgart

Angelo Stiller hat sich in den letzten vier Jahren vom Mittelfeldtalent der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum absoluten Leistungsträger beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart entwickelt. Der Sprung in die Fußball-Nationalmannschaft ist dem gebürtigen Münchner ebenfalls längst gelungen. Mittlerweile wird Stiller mit den absoluten Top-Adressen in Europa in Verbindung gebracht.

In der jüngeren Vergangenheit ploppten Gerüchte auf, wonach der 23-Jährige beim FC Barcelona auf der Wunschliste stehen soll. Die Katalanen mit ihrem deutschen Cheftrainer Hansi Flick würden die Entwicklung Stillers ganz genau beobachten, hieß es mehrfach.

Dass der zentrale Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart mittlerweile so stark geworden ist, dass er selbst dem Starensemble aus Barcelona weiterhelfen würde, davon ist Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus überzeugt.

"Stiller würde von seiner Spielweise her gut zu Barca passen. Ich traue es ihm zu", so der 62-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild".

Nach Ansicht Matthäus' wäre eine Stiller-Verpflichtung "möglich und auch sinnvoll", wenn Barca zuvor entsprechende Verkäufe tätigen würde.

Stiller ist der Dauerbrenner beim VfB Stuttgart

Der TV-Experte ist vor allem von den Spielmacher-Qualitäten Stillers überzeugt, der sich beim VfB Stuttgart zum unumstrittenen Stammspieler in der Zentrale entwickelt hat: "Stiller könnte Barcelona seinen Stempel aufdrücken und dort das Mittelfeld organisieren."

Stiller besitzt derzeit noch einen laufenden Vertrag bis 2027 beim VfB Stuttgart. Im Ländle wird seit seiner Verpflichtung von der TSG Hoffenheim im Sommer 2023 voll auf den Linksfuß gesetzt.

Der Mittelfeldmann bestritt bis dato 52 Pflichtspiele für die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß. In der aktuellen Spielzeit stand er bei allen Pflichtspielen der Stuttgart auf dem Rasen.