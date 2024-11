Hoeneß-Wechsel? "Sehr sinnvoll"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß formte den VfB zum Champions-League-Team

Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß soll auf der Trainerliste von Bayer Leverkusen weit oben stehen. Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zu dieser Karriereoption des VfB-Coaches.

In der vergangenen Saison hat sich Sebastian Hoeneß durch die Fabelspielzeit des VfB Stuttgart zu einer der heißesten Traineraktien auf dem Markt entwickelt. Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche brodelt. Bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Doublesieger Xabi Alonso soll Bayer Leverkusen laut "Bild" auch Hoeneß im Visier haben.

DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus würde einen Wechsel des Trainers ins Rheinland verstehen. "Er muss sehen: Welche Möglichkeiten hat er in Stuttgart? Der VfB entwickelt sich sensationell, mit einer unglaublichen Unterstützung der Fans und tollen Verantwortlichen in der Führung. Aber Leverkusen ist eben eine Etage höher als der VfB", sagte der Experte der "Sport Bild".

Das Problem in Stuttgart: Dort "brechen Jahr für Jahr wichtige Spieler weg", daher müsse der Trainer "gewissermaßen immer wieder von Neuem anfangen", so Matthäus. "Sebastian und sein Vater Dieter, der ihn berät, wissen, dass es in Leverkusen andere Möglichkeiten gibt. Wirtschaftlich hat der Verein eine andere Power. Ich würde den Schritt für sehr sinnvoll halten", sagte der 63-Jährige weiter.

Wehrle und Wohlgemuth geben sich entspannt

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuletzt gelassen auf die Gerüchte um den Coach reagiert.

Vorstandschef Alexander Wehrle zeigte sich im Interview mit RTL/ntv sehr zuversichtlich, dass Hoeneß den Schwaben vorerst weiter erhalten bleiben wird.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn noch sehr lange beim VfB Stuttgart halten können. Er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben", glaubt Wehrle weiterhin fest an einen Verbleib des Coaches, der aus den Stuttgartern innerhalb eines Jahres vom Fast-Absteiger zum deutschen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer entwickelte.

Der VfB-Coach besitzt noch einen laufenden Vertrag bis 2027, allerdings mit einer Ausstiegsklausel.

"Die gute Saison im letzten Jahr weckt natürlich Begehrlichkeiten", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei "Sky", betonte aber: "Das ist für uns kein Grund, nervös zu werden."

Bei Hoeneß würde man jeden Tag sehen, "mit wie viel Herz und Leidenschaft er für den VfB arbeitet", hob der Sportvorstand hervor. Daher sei ein möglicher Abgang des Trainers nach der Saison auch "kein Thema, das intern oder extern diskutiert wird".